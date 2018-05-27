Вратарь "Ливерпуля" взял на себя вину за поражение в киевском финале Лиги чемпионов

Лорис Кариус совершил две чудовищные ошибки: отдал мяч на ногу Бензема и не справился с дальним ударом Бейла точно по центру ворот

В субботу в Киеве прошел финал Лиги чемпионов, в котором "Реал" обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:1 и выиграл третий трофей ЛЧ подряд и 13-й в истории – это рекорд турнира. Видео "Реал" – "Ливерпуль" – 3:1 доступно на нашем сайте. Два гола в ворота английского клуба влетели после чудовищных ошибок вратаря "Ливерпуля" Лориса Кариуса.

В моменте с дебютным голов в матче Кариус, после того как забрал мяч в руки, решил быстро ввести его в игру и выкинул прямо на ногу игроку "Реала" Кариму Бензема, а мяч отлетел в сетку ворот:

В моменте с третьим голов в свои ворота, Лорис неуверенно отбил дальний удар по центру ворот – мяч от перчаток отлетел в ворота:

После матча Лорис Кариус взял на себя вину за поражение команды в финале Лиги чемпионов: "Сегодня я проиграл эту игру. Мне жаль всех – мою команду, весь клуб. Ошибки стоили нам дорого. Если бы я смог вернуться назад во времени, я бы это сделал. Мне просто жаль мою команду. Я знаю, что подвел их сегодня. Это очень сложно, но такова доля голкипера. Я очень сожалею о том, что эти голы по сути стоили нам титула".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Море эмоций: как в Киеве награждали победителей Лиги чемпионов



































Лорис Кариус в матче "Реал" - "Ливерпуль" в Киеве. Фото AFP

Лорис Кариус в матче "Реал" - "Ливерпуль" в Киеве. Фото AFP

Лорис Кариус в матче "Реал" - "Ливерпуль" в Киеве. Фото AFP

Лорис Кариус в матче "Реал" - "Ливерпуль" в Киеве. Фото AFP

Лорис Кариус в матче "Реал" - "Ливерпуль" в Киеве. Фото AFP

Лорис Кариус в матче "Реал" - "Ливерпуль" в Киеве. Фото AFP

Лорис Кариус в матче "Реал" - "Ливерпуль" в Киеве. Фото AFP

Лорис Кариус в матче "Реал" - "Ливерпуль" в Киеве. Фото AFP

Лорис Кариус в матче "Реал" - "Ливерпуль" в Киеве. Фото AFP

Лорис Кариус в матче "Реал" - "Ливерпуль" в Киеве. Фото AFP

Лорис Кариус в матче "Реал" - "Ливерпуль" в Киеве. Фото AFP

Лорис Кариус в матче "Реал" - "Ливерпуль" в Киеве. Фото AFP

Лорис Кариус в матче "Реал" - "Ливерпуль" в Киеве. Фото AFP

Лорис Кариус в матче "Реал" - "Ливерпуль" в Киеве. Фото AFP

Лорис Кариус в матче "Реал" - "Ливерпуль" в Киеве. Фото AFP

Лорис Кариус в матче "Реал" - "Ливерпуль" в Киеве. Фото AFP

Лорис Кариус в матче "Реал" - "Ливерпуль" в Киеве. Фото AFP



