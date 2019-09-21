Вратарь "Ман Юнайтед" пожертвовал крупную сумму пострадавшим от страшной трагедии в Испании

Давид Де Хеа / Фото: AFP

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Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа пожертвовал крупные средства Испанскому Красному Кресту, об этом сообщила пресс-служба организации. Ранее мы писали, что свершилось то, чего ждали все фанаты "Манчестер Юнайтед".

Испанский кипер перечислил организации 200 тысяч евро в поддержку жертвам наводнения в испанских регионах.

В сентябре на прибрежные средиземноморские районы Валенсии, Мурсии и Восточной Андалусии обрушился шторм. Как сообщают местные СМИ, подобного ливня в Испании не случалось уже 100 лет. Шторм унес жизни семерых человек.

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В результате непогоды в регионах закрыли аэропорты. Армии пришлось эвакуировать тысячи людей, чьи дома затопили вышедшие из берегов реки.

Ранее мы писали, что Зинченко и его девушка разругались на следующий день после новости о беременности. Причиной онлайн-разборок возлюбленных стал внешний вид Влады на конкурсе "Мисс Украина".

Смотрите, как Зинченко забивал Нигерии:

Смотрите гол Зинченко в ворота Литвы:

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