Вратарь "Манчестер Сити" купил дома жертвам пожаров

Кипер "Манчестер Сити" Клаудио Браво помог семьям, проживающих у него на родине – в Чили. Голкипер купил четыре дома четырем семьям, оставшимся без жилья после того, как их помещения были уничтожены пожарами.
В 2017 году в Чили бушевали лесные пожары, в результате которых погибли 11 человек, и было разрушено порядка 3000 зданий и домов.
Маленький мальчик Камило, чья семья осталась без крыши над головой в результате стихийного бедствия, написал письмо Браво, попросив вратаря подарить ему футболку с автографом.
Увидев просьбу мальчика Браво решил не ограничивать свою помощь футболкой – он подарил Камило свой вратарский свитер, а семье ребенка – новый дом. Аналогичным способом он помог еще трем семьям. Известно, что Браво также подарил Камило и его отцу билеты на один из матчей сборной Чили.
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