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Вратарь "Манчестер Сити" купил дома жертвам пожаров

Сегодня, 18:51

Браво! Клаудио Браво

Клаудио Браво

Клаудио Браво / Фото: Instagram

Вратарь "Манчестер Сити" купил дома жертвам пожаров https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%20%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%20%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE Футбол Браво! Клаудио Браво

Кипер "Манчестер Сити" Клаудио Браво помог семьям, проживающих у него на родине – в Чили. Голкипер купил четыре дома четырем семьям, оставшимся без жилья после того, как их помещения были уничтожены пожарами.

В 2017 году в Чили бушевали лесные пожары, в результате которых погибли 11 человек, и было разрушено порядка 3000 зданий и домов.

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Маленький мальчик Камило, чья семья осталась без крыши над головой в результате стихийного бедствия, написал письмо Браво, попросив вратаря подарить ему футболку с автографом.

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Увидев просьбу мальчика Браво решил не ограничивать свою помощь футболкой – он подарил Камило свой вратарский свитер, а семье ребенка – новый дом. Аналогичным способом он помог еще трем семьям. Известно, что Браво также подарил Камило и его отцу билеты на один из матчей сборной Чили.

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Александр Зинченко и Влада Седан на пляже Малибу. Instagram игрока

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Чили чемпионат Англии Манчестер Сити Клаудио Браво

Источник: The Sun

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