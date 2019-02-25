Вратарь "Челси" отказался уходить на замену перед серией пенальти в финале Кубка лиги

Испанский голкипер своим поведением разгневал главного тренера

Вратарь "Челси" отказался уходить на замену перед серией пенальти в финале Кубка лиги 2019-02-25T10:04:00+02:00 Футбол Испанский голкипер своим поведением разгневал главного тренера

Испанский вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага отказался покинуть поле в финале Кубка Лиги с "Манчестер Сити" (0:0, по пенальти 3:4), несмотря на то, что его хотел заменить главный тренер Маурицио Сарри. Инцидент произошел на 120-й минуте матча. Кепа получил повреждение и Сарри хотел выпустить вместо него Вилли Кабальеро. Но Кепа не ушел с поля, чем привел наставника в бешенство. В итоге Сарри сначала покинул скамейку, но затем вернулся.

После матча Сарри хотел поговорить с Кепой, но ему не позволил это сделать защитник "Челси" Антонио Рюдигер.

Как мы сообщали, сегодня у футболистов Украины появился первый выигранный в 2019 году трофей. Александр Зинченко вместе с "МанСити" обыграл в финале Кубка английской лиги соперника "Динамо" по 1/8 ЛЕ "Челси". Основное время поединка на "Уэмбли" завершилось вничью 0:0. А в серии пенальти удачнее были игроки "МанСити" – 4:3.

При этом Зинченко, отыгравший 120 минут на позиции левого защитника, был признан авторитетным порталом Whoscored лучшим футболистом матча, хотя и не пробивал 11-метровый.

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