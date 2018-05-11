Вратарь "Манчестер Сити" попал в книгу рекордов Гиннесса

Сегодня, 12:59

Футболист установил новый мировой рекорд по дальности полета мяча


Вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон Мораес попал в книгу рекордов Гиннесса, сообщает официальный twitter "горожан". Футболист установил новый мировой рекорд по дальности полета мяча. На тренировке Эдерсону удалось ударом с лета отправить мяч на расстояние 75,35 метра от вратарской площади.

Эдерсон перешел в "Манчестер Сити" из "Бенфики" летом 2017 года за 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне 24-летний бразильский голкипер принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги, в 16 из которых сумел оставить свои ворота сухими.

В текущем сезоне Эдерсон вместе с "Манчестер Сити" выиграл чемпионат Англии. Золотые медали Премьер-лиги получил украинский легионер "Сити" Александр Зинченко. Ранее мы писали, что представители "МанСити" приехали в Радомышль, чтобы отблагодарить Александра Зинченко.

Напомним, что после того, как "МанСити" выиграл титул, Александр Зинченко рассказал, что выпил в честь победы в чемпионате Англии.

Ранее мы рассказывали, что Александр Зинченко в Манчестере встретился с украинской диаспорой, которая пришла поздравить его с чемпионством. Футболист отвечал на вопросы болельщиков и раздавал автографы.
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Источник:

Championat.ru

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