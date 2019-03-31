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Вратарь "Милана" шокировал своей ошибкой на первой минуте матча

Сегодня, 11:10

Джанлуиджи Доннарумма пытался отдать пас своему партнеру, но сделал голевую передачу на соперника

Джанлуиджи Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма. Фото: AFP
Вратарь "Милана" шокировал своей ошибкой на первой минуте матча //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/076/c85/5ca076c859d13.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/076/c85/5ca076c859d13.jpg Футбол Джанлуиджи Доннарумма пытался отдать пас своему партнеру, но сделал голевую передачу на соперника

В 29 туре чемпионата Италии по футболу "Сампдория" принимала на своем поле "Милан". Поединок начался с курьезнейшего гола. Уже на первой минуте встречи хозяевам удалось открыть счет. Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма получил пас от защитника и попытался обратно ему отпасовать, но но выложил мяч на ногу форварду хозяев Грегуару Дефрелю. Этот гол стал единственным в матче. "Сампдория" победила – 1:0.

"Я благодарю своих товарищей по команде за поддержку. Ошибки случаются, я приношу извинения всем. В прошлом году у меня был непростой период. И если я смог его преодолеть, то сумею справиться и с этим", – заявил после игры Доннарумма.

Ранее мы писали, что испанский вратарь забил шикарный гол со своей половины поля. Его автором стал голкипер "Луго" Хуан Карлос.

Кстати, во время футбольного матча детских команд отец толкнул ребенка и отбил летящий в ворота мяч. Мальчик отвлекся на секунду, но отец одним движением вернул его в игру.

А в сентябре прошлого года нелепый автогол был забит в чемпионате Перу. Мяч отлетел к двум защитникам, которые не смогли вынести "снаряд" за пределы штрафной, а вместо этого отправили его в сетку своих же ворот.

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Тег Милан Италия, вратарь, чемпионат Италии, Сампдория, Джанлуиджи Доннарумма

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Сегодня|Спорт

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