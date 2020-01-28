Вратарь "МЮ" показал средний палец форварду "МанСити" в ресторане перед дерби

Де Хеа и Агуэро / Фото: The Sun

Реклама

Вратарь английского "Манчестер Юнайтед" испанец Давид Де Хеа случайным образом пересекся с форвардом "МанСити" аргентинцем Серхио Агуэро в итальянском ресторане в поселке Хале, графство Чешир. Приветствие, которым нападающего "горожан" встретил голкипер "МЮ", получилось весьма и весьма необычным.

Читайте также: "МЮ" нашел замену Сульшеру: названо имя тренера, который возглавит "дьяволов" летом

Давид Де Хеа "послал" аргентинца, показав тому средний палец. Впрочем, как утверждает британский таблоид The Sun, это было сделано в "шутливой" форме, так как на самом деле вратарь "МЮ" и форвард "МанСити" являются друзьями.

"Мы часто зависаем вместе, потому что с 2009 по 2011 годы были партнерами в "Атлетико", – говорит Де Хеа. – Просто сейчас я защищаю цвета "МЮ", а Серхио – "МанСити"

Читайте также: Месси диктует свои правила новому тренеру "Барселоны": Лео хочет пригласить Агуэро из "Ман Сити"

Добавим, что уже в ближайшую среду, 29 января, Де Хеа и Агуэро должны пересечься на футбольном поле. Их клубы, "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", сыграют друг с другом в Кубке английской лиги.

Смотрите, как забивает Серхио Агуэро

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама