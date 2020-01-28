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Вратарь "МЮ" показал средний палец форварду "МанСити" в ресторане перед дерби

28 января, 09:05

Давид Де Хеа "тепло" поприветствовал своего бывшего партнера по "Атлетико" Серхио Агуэро

Де Хеа и Агуэро

Де Хеа и Агуэро / Фото: The Sun

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Вратарь английского "Манчестер Юнайтед" испанец Давид Де Хеа случайным образом пересекся с форвардом "МанСити" аргентинцем Серхио Агуэро в итальянском ресторане в поселке Хале, графство Чешир. Приветствие, которым нападающего "горожан" встретил голкипер "МЮ", получилось весьма и весьма необычным.

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Давид Де Хеа "послал" аргентинца, показав тому средний палец. Впрочем, как утверждает британский таблоид The Sun, это было сделано в "шутливой" форме, так как на самом деле вратарь "МЮ" и форвард "МанСити" являются друзьями.

"Мы часто зависаем вместе, потому что с 2009 по 2011 годы были партнерами в "Атлетико", – говорит Де Хеа. – Просто сейчас я защищаю цвета "МЮ", а Серхио – "МанСити"

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Добавим, что уже в ближайшую среду, 29 января, Де Хеа и Агуэро должны пересечься на футбольном поле. Их клубы, "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", сыграют друг с другом в Кубке английской лиги.

Смотрите, как забивает Серхио Агуэро

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Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Серхио Агуэро Давид Де Хеа Кубок английской Лиги

Источник: Сегодня|Спорт

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