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Вратарь "МЮ" попал в Книгу рекордов Гиннесса

Сегодня, 11:06

Аргентинский страж ворот продемонстрировал свой бомбардирский талант

Серхио Ромеро бьет точнее, чем его партнеры по команде
Серхио Ромеро бьет точнее, чем его партнеры по команде. Фото: AFP
Вратарь "МЮ" попал в Книгу рекордов Гиннесса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a47/515/5c7a4751565ce.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a47/515/5c7a4751565ce.png Футбол Аргентинский страж ворот продемонстрировал свой бомбардирский талант

Голкипер "Манчестер Юнайтед" и сборной Аргентины Серхио Ромеро установил новый мировой рекорд. Как сообщает Manchester Evening News, футболист был включен в Книгу рекордов Гиннесса, забив больше всех голов с середины поля в течение 60 секунд.

Представитель Книги рекордов Гиннесса Адам Браун пояснил, что в зачет шли только удары, которые наносились со своей половины поля. Естественно, удары исполнялись в пустые ворота.

Помимо Ромеро, рекорд пытались побить и другие игроки "Манчестер Юнайтед". Но аргентинский вратарь добился наибольших успехов, забив 20 мячей. Второе место занял защитник "МЮ" Фил Джонс, попавший в ворота 19 раз. Третий результат показал полузащитник Андер Эррера, реализовавший 14 попыток.

Кстати, год назад вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон попал в книгу рекордов Гиннесса. Футболист установил новый мировой рекорд по дальности полета мяча.

А накануне основной вратарь "МЮ" Давид Де Хеа потребовал увеличить ему зарплату до 29 миллионов в год. Сейчас испанский голкипер зарабатывает более чем в два раза меньше.

Обзор невероятных рекордов из Книги Гиннесса:

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Тег Манчестер Юнайтед, Серхио Ромеро, книга гиннеса

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FootBoom

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