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Вратарь-неудачник сбил прожектор за воротами после неудачного пенальти: смотреть видео

17 ноября, 13:26

забавный эпизод произошел во время матча любительских команд в Англии

/ Фото: AFP

Голкипер "Нанитон Боро" исполнил курьезный пенальти в матче со "Стрэтфорд Таун" в центральном дивизионе Южной футбольной лиги Англии, где выступают полупрофессиональные и любительские клубы юго-западной части страны.

При счете 0:0 "Нанитон Боро" заработал пенальти. Исполнять удар вызвался голкипер Тони Бридин, однако сделал это крайне неудачно. Мяч полетел намного выше ворот и попал в прожектор, который находился на секторе за воротами. В результате удара лампа оторвалась от потолка и напугала болельщиков. Во время инцидента никто не пострадал, поскольку прожектор повис на проводе.

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Напомним, что игроки "Шахтера" снова издевательски повторили трюк Суареса и Месси с пенальти. Вместо прямого удара с 11-метровой отметки дончане решили разыграть пенальти в стиле"Барсы" – получилось!

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Также сообщалось, что в Италии уволили тренера после победы со счетом 27:0 за неуважение к сопернику. Руководство команды считает, что тренер должен не только тренировать, но и воспитывать.

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Источник: Championat.ru

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