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Вратарь "Норвича" пользовался особыми "читами", чтобы обставить футболистов Моуринью

5 марта, 16:55

Максим Перепелица

У Тима Крула был "туз в рукаве", который он использовал во время пенальти

В 1/8 финала Кубка Англии "Тоттенхэм" проиграл "Норвичу" в серии пенальти. Основное и дополнительное время матча завершились вничью, и судья назначил серию пенальти. В футбольной лотерее сильнее оказался вратарь Норвича, который стал героем. Крул отразил удары игроков лондонского клуба Троя Перрота и Жедсона Фернандеша благодаря шпаргалке. Перед ударами голкипер постоянно бегал за ворота и пил воду из бутылки. Позже выяснилось, что на бутылке было написано, в какие углы будут бить футболисты "Тоттенхэма".

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Ранее мы писали, что футболист против фаната – игрок "Тоттенхэма" рванул с поля на трибуны, чтобы заступиться за своего брата. Полузащитник Эрик Дайер стал героем соцсетей после матча своей команды с "Норвичем" в Кубке Англии.

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Добавим, что недавно Зинченко выиграл с "МанСити" Кубок английской лиги, догнав по трофеям, завоеванным в Западной Европе, главного тренера сборной Украины – Андрея Шевченко.

Смотрите, как "Манчестер Сити" обыгрывал в Лиге чемпионов "Реал"

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Тоттенхэм Кубок Англии Норвич Тим Крул

Источник: Сегодня|Спорт

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