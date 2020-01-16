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Вратарь получил предупреждение за попытку подсмотреть за системой VAR

16 января, 21:36

Голкипер пытался рассмотреть, что показывают на экране системы видеопомощи арбитрам

Томас Дене. Фото: wisla-plock.pl

Томас Дене. Фото: wisla-plock.pl

Вратарь польской "Вислы" из Плоцка Томас Дене заработал желтую карточку, пытаясь подглядеть в экран Системы видеопомощи арбитрам (VAR). Казус произошел в матче чемпионата Польши против "Легии" (1:3). В первом тайме арбитр встречи Ярослав Прибыл в спорном моменте решил воспользоваться системой VAR. Дене подошел к монитору и стал подглядывать в него. Судье такое поведение не понравилось, и он показал предупреждение 26-летнему немцу.

Ранее мы писали, что в Нидерландах судья засчитал гол, который сам же и забил. Невероятно курьезный момент произошел в матче заключительного тура четвертого дивизиона чемпионата Нидерландов по футболу, в котором "Харкемасе Бойз" принимал на своем поле "Хоек".

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Также мы писали о забавном эпизоде в чемпионате Боливии: арбитр пытался использовать VAR, которого нет. В Боливии судья сообщил игрокам об использовании системы VAR, которой нет в местном чемпионате.

А вот в Саудовской Аравии случился скандал с VAR – ее отключили во время матча, чтобы подзарядить телефон. Арбитр матча "Аль-Наср" – "Аль-Фатех" хотел воспользоваться системой видеопомощи, но это ему не удалось.

Как система VAR помогла "Шахтеру" не проиграть в Лиге чемпионов:

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вратарь чемпионат Польши VAR

Источник: СЭ

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