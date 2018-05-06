Вратарь, пропустивший знаменитый гол от Шевченко в матче Россия – Украина, завершил карьеру

Бывший вратарь киевского "Динамо" и сборной России Александр Филимонов, ныне выступающий за "Долгопрудный" (один из дивизионов третьей по силе российской лиги), в конце сезона завершит карьеру, информирует официальный сайт клуба. Как отмечается, игра ПФЛ против "Луки-Энергии", которая пройдет 27 мая, станет последней для 44-летнего голкипера.

"Долгопрудный" в день матча организует развлекательную программу, а по окончании матча планируется автограф-сессия с участием Филимонова. При этом вход на стадион будет бесплатным.

Александр Филимонов выступал за киевское "Динамо", "Спартак", "Уралан", "Москву", кипрскую "Неа Саламину", узбекский "Локомотив", тульский "Арсенал".

Кроме того, Филимонов в 2011-2012 годах выступал в пляжном футболе. В составе московского "Локомотива" он дважды стал чемпионом страны и один раз выиграл Кубок России. В составе национальной сборной он стал чемпионом мира, победителем Евролиги и обладателем Межконтинентального кубка.

Филимонов пропустил знаменитый гол в 1999 году

Напомним, что поединком Россия – Украина 9 октября 1999 года завершался турнир в отборочной группе к Евро-2000. Хозяевам поля необходима была только победа, нас вполне устраивала и ничья. Футбольно-политическая обстановка была накалена. Заголовок на обложке "Советского спорта": "Бей, Хохлов... спасай Росссию".

Россияне атаковали почти всю игру и за 15 минут до конца добились своего после гола Карпина. Но... За две минуты до финального свистка Андрей Шевченко, выполняя свободный удар от левой бровки, навесил в штрафную площадь соперника. Вратарь россиян Александр Филимонов легко поймал мяч, но вдруг попятился назад, споткнулся и, падая, забросил его в свои ворота.