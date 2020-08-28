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Вратарь "Реала" рассказал, за чем приехал в сборную Украины

28 августа, 16:29

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Андрею Лунину нравится коллектив в национальной команде и соревновательная практика

Сборная Украины по футболу начала готовиться к двум сентябрьским матчам Лиги наций. Уже вчера вечером сборная Украины потренировалась в Харькове с Луниным.

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Сегодня молодой вратарь мадридского "Реала" рассказал официальному сайту УАФ о своих впечатлениях от приезда в лагерь "сине-желтых":

"Все соскучились друг за другом, давно ждали этот сбор. Главное, что собрались вместе и работаем, общаемся. Я прилетел из Мадрида в Киев, а оттуда в Харьков добрался на машине. Но уставшим себя не чувствую, всегда готов тренироваться. Помню, когда-то я приезжал в сборную первый раз. Теперь кто-то другой получает дебютный вызов. Все знают, что у нас хороший коллектив, так что нет никаких проблем. Работаем в обычном режиме.

Последнее время я стабильно играл, так что сейчас – в лучшем физическом и психологическом состоянии. Играть – это совсем другое, чем иногда выходить... Лига наций – правильный турнир. Намного приятнее играть официальные матчи, а не товарищеские: есть соревновательная изюминка. От твоих выступлений зависит, с какими соперниками будешь играть. Здорово выступили в прошлом году – пожалуйста, будем наслаждаться и готовиться к топам".

Читайте также: президент "Динамо" возмутился ранним вызовом киевлян в сборную Украины.

Смотрите, как наша сборная с Луниным на последнем рубеже играла с Нигерией товарищеский матч:

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футбол Сборная Украины Реал Мадрид Андрей Лунин
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