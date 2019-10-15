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Вратарь Сан-Марино совершил самую нелепую ошибку, которая могла произойти в футболе

15 октября, 11:30

Альдо Симончини точно знает правила?

Альдо Симончини

Альдо Симончини / Фото: Instagram

В матче отбора на Евро-2020 клуб Сан-Марино встречался с Шотландией. Тот матч гости проиграли с разгромным счетом 6:0. Кстати, смотрите результаты матчей 14 октября.

Но этот поединок точно запомнит судья, который, наверное, не ожидал такой ситуации. В одном из эпизодов кипер Сан-Марино Альдо Симончини совершил что-то невероятное.

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После паса от своего защитника вратарь спокойно вышел за пределы своей штрафной и, как ни в чем не бывало, взял мяч в руки. Этот момент рефери так просто не мог пропустить и назначил штрафной в его ворота.

А вот сборная Украины сыграла поединок года – в Киеве на НСК "Олимпийский" команде Андрея Шевченко противостояли действующие чемпионы Европы португальцы с 5-кратным обладателем "Золотого мяча" Криштиану Роналду в своем составе. И украинцы "сделали" этого соперника со счетом 2:1, досрочно выйдя на Евро-2020.

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Победный поединок прокомментировал один из лидеров национальной команды – Андрей Ярмоленко. "В этой сборной у нас появилась уверенность и менталитет победителя", – отметил игрок.

Ранее мы писали, что Ярмоленко забил первый гол за сборную Украины за 400 дней. Из-за травмы ноги полузащитник пропустил почти весь прошлый сезон.

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сборная Шотландии Евро-2020 сборная Сан-Марино

Источник: Сегодня|Спорт

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