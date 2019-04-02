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Вратарь сборной Англии подрался в баре из-за девушки

Сегодня, 09:47

Джоржан Пикфорд не отреагировал на насмешки в его сторону, но заступился за невесту

Джордан Пикфорд
Джордан Пикфорд. Фото: AFP
Вратарь сборной Англии подрался в баре из-за девушки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/305/566/5ca305566135d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/305/566/5ca305566135d.jpg Футбол Джоржан Пикфорд не отреагировал на насмешки в его сторону, но заступился за невесту

Голкипер "Эвертона" и сборной Англии Джордан Пикфорд стал участником пьяной драки, сообщает The Guardian. Инцидент случился 31 марта в Сандерленде, куда Пикфорд поехал, чтобы навестить семью.

После матча Джордан с друзьями отправился в бар, где у него возник конфликт с посетителем. По данным источника, выпивавший в этот вечер алкоголь Джордан, подвергся подшучиваниям касательно его перехода из "Сандерленда" в "Эвертон". Вратарь спокойно отнесся к подобным высказываниям, однако позже оскорблениям подверглась его невеста, из-за чего и возникла драка.

После потасовки Пикфорда посадили в такси и увезли домой. В полиции подтвердили факт расследования беспорядков в Сандерленде. Правоохранители отметили, что никто не пострадал и не арестован.

В свою очередь "Эвертон" начал внутреннее расследование касательно этого инцидента.

Ранее мы писали, что УЕФА оштрафовал "Шахтер" на 10 тысяч евро за матч с "Айнтрахтом". 13-й сектор стадиона "горняков" закроют на следующем домашнем поединке команды в еврокубках.

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Тег вратарь, Эвертон, Джордан Пикфорд

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