Вратарь сборной Англии подрался в баре из-за девушки
Джоржан Пикфорд не отреагировал на насмешки в его сторону, но заступился за невесту
Голкипер "Эвертона" и сборной Англии Джордан Пикфорд стал участником пьяной драки, сообщает The Guardian. Инцидент случился 31 марта в Сандерленде, куда Пикфорд поехал, чтобы навестить семью.
После матча Джордан с друзьями отправился в бар, где у него возник конфликт с посетителем. По данным источника, выпивавший в этот вечер алкоголь Джордан, подвергся подшучиваниям касательно его перехода из "Сандерленда" в "Эвертон". Вратарь спокойно отнесся к подобным высказываниям, однако позже оскорблениям подверглась его невеста, из-за чего и возникла драка.
После потасовки Пикфорда посадили в такси и увезли домой. В полиции подтвердили факт расследования беспорядков в Сандерленде. Правоохранители отметили, что никто не пострадал и не арестован.
В свою очередь "Эвертон" начал внутреннее расследование касательно этого инцидента.
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