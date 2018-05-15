Вратарь сборной Ирландии получил красную карточку в серии послематчевых пенальти

Сегодня, 13:40

Неожиданной стала развязка четвертьфинала чемпионата Европы (U-17)

Вратарь отбил пенальти с нарушением правил
Вратарь отбил пенальти с нарушением правил

Во время поединка 1/4 финала чемпионата Европы (U-17) Ирландия – Голландия случился необычный эпизод.

После завершения основного и дополнительного времени, во время которого не удалось выявить победителя (1:1), команды пробивали пенальти. При счете 4:4 вратарь ирландцев Джеймс Коркоран парировал выстрел игрока противоположной команды, сознательно выйдя из ворот еще до удара. Судья не только не засчитал взятие ворот, но и показал голкиперу желтую карточку, которая для Коркорана стала второй. В ворота встал полевой игрок, но отразить повторное исполнение пенальти он не смог.

Победу в матче одержала команда Голландии, которая сыграет в полуфинале против англичан.

Ранее мы писали, как полевой игрок сборной Катара отразил пенальти после удаления вратаря в полуфинале чемпионата Азии среди игроков до 19 лет.

А в Мексике был другой инцидент с участием арбитра. Судья дал финальный свисток, пока мяч летел в ворота. Одна из команд заработала пенальти на последней минуте встречи, но реализовать штрафной удар не смогла.
вратарь, Чемпионат Европы, пенальти, сборная Ирландии

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Источник:

sport.ua

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