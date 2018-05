Вратарь сборной Ирландии получил красную карточку в серии послематчевых пенальти

Во время поединка 1/4 финала чемпионата Европы (U-17) Ирландия – Голландия случился необычный эпизод.

После завершения основного и дополнительного времени, во время которого не удалось выявить победителя (1:1), команды пробивали пенальти. При счете 4:4 вратарь ирландцев Джеймс Коркоран парировал выстрел игрока противоположной команды, сознательно выйдя из ворот еще до удара. Судья не только не засчитал взятие ворот, но и показал голкиперу желтую карточку, которая для Коркорана стала второй. В ворота встал полевой игрок, но отразить повторное исполнение пенальти он не смог.

Ireland have been eliminated from the U17 European championships after their goalkeeper is sent off DURING the penalty shootout for moving off his line too early! Shocking! Via @RTEsoccer pic.twitter.com/PKHJWOZMW4