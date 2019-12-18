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Вратарь сборной Украины дебютировал за "Вальядолид" сухой победой

18 декабря, 21:35

Андрей Лунин отыграл в матче Кубка Испании против "Толосы" все 90 минут

Андрей Лунин

Андрей Лунин / Фото: Getty Images

Молодой украинский вратарь Андрей Лунин наконец-то дебютировал за "Реал Вальядолид". Ему доверили место в воротах в гостевом матче 1/64 финала Кубка Испании против "Толесы". Главный тренер Серхио Гонсалес Сориано говорил, что футболист получит игровую практику в Кубке страны и сдержал своей слово. К слову, сейчас проходит знаменитое Эль Класико, и наш сайт ведет онлайн "Барселона" – "Реал" онлайн.

20-летний уроженец Харьковщины отыграл все 90 минут, не пропустив ни одного гола. "Вальядолид" забил один мяч в первом тайме, а затем еще два после перерыва и довольно уверенно победил со счетом 3:0 и вышел в следующий круг. Напомним, что права на Лунина принадлежат мадридскому "Реалу", а за "Вальядолид" он выступает на правах аренды.

Читайте, как Лунин принимал участие в церемонии награждения "Золотым мячом" в качестве одного из лучших молодых вратарей планеты.

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Интересно, что Андрей входит в топ-100 самых популярных украинских спортсменов в сети Instagram. А лидирует в рейтинге боксер Василий Ломаченко.

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футбол чемпионат Испании Реал Мадрид Вальядолид Андрей Лунин

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