Вратарь сборной Украины поддерживает партнеров по "Овьедо" сообщениями в соцсетях

Команде украинского голкипера Андрея Лунина, "Овьедо", удалось добыть победу в последнем туре второго испанского дивизиона. В минувшие выходные "Овьедо" в гостях взял верх над "Экстремадурой". Мы писали, что директор "Реала" поздравил Лунина с первым "сухим" матчем – легендарный Эмилио Бутрагеньо лично звонил украинцу.

"Овьедо" удалось подняться на 17-е место турнира, а "Экстремадура" осталась на 21-м. Всего в лиге выступают 22 команды, а покидают ее четыре последние. Лунин решил поддержать партнеров по клубу постом в соцсетях. "+3 очка. Но у нас еще осталось много работы. Вперед, "Реал Овьедо", – написал Андрей на испанском, который уже довольно неплохо знает.

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За "Овьедо" вратарь сборной Украины сыграл уже девять матчей, пропустив в них десять мячей. Команда имеет 35 очков, как и некогда сильный клуб "Депортиво" (Ла-Корунья), который занимает уже 19-е место – в зоне вылета. В следующем туре команда Лунина будет принимать "Понферрадину", расположившуюся на 10-й позиции.

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