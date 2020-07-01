Вратарь сборной Украины тащит испанскую команду: очередной "сухой" матч и лучшая оценка

Андрей Лунин помог "Овьедо" обыграть "Мирандес" и подняться на 17-е место в Сегунде

В среду вечером состоялось несколько матчей во втором испанском дивизионе. Успешно завершился для хозяев поединок "Реала Овьедо", за который выступает украинский вратарь Андрей Лунин, против "Мирандеса". Недавно мы писали, что Лунин не пропускает во втором матче "Овьедо" подряд.

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Сегодня "Овьедо", борющийся за выживание в Сегунде, принимал одного из крепких середняков – "Мирандес", который, кстати, дошел до полуфинала Кубка Испании.

Хозяевам удалось одержать победу с минимальным счетом – 1:0. Единственный мяч на 41-й минуте с 11-метрового забил Альфредо Ортуно. Украинец Лунин отыграл за "Овьедо" весь матч и на 89-й минуте получил желтую карточку за затяжку времени. По его воротам нанесли восемь ударов: по четыре в створ и мимо.

От аналитического портала Sofascore 21-летний Лунин получил самую высокую оценку из игроков своей команды – 7,7. Эта победа позволила "Овьедо" набрать 44 очка в 37 матчах и подняться на 17-е место среди 22 участников турнира. В зоне вылета находятся четыре последних коллектива Сегунды.

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Недавно Лунин в шикарном прыжке отбил пенальти в матче с "Депортиво".

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