Вратарь "Шахтера" продолжит карьеру в "Карпатах"

В последний день трансферного окна в Украине львовские "Карпаты" усилились вратарем донецкого "Шахтера". На правах аренды до конца сезона в "Карпаты" перебрался 25-летний голкипер "горняков" Никита Шевченко.

Ранее на правах аренды Шевченко выступал за "Мариуполь" и луганскую "Зарю". Вызывался Никита и в национальную сборную Украины.

Напомним, сегодня стало известно, что защитник "Шахтера" Эдуард Соболь перешел на правах аренды в чешский "Яблонец". Ранее футболист уже выступал в Чехии – за пражскую "Славию". У "Яблонца" есть право выкупа игрока.

Интересно, что "Яблонец" сыграет в одной группе Лиги Европы с киевским "Динамо". Кроме них, там еще будут "Астана" и "Ренн".

Кстати, в воскресенье, 2 сентября, в 7 туре чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" на своем поле проиграло львовским "Карпатам" – 0:2. За львовян дубль оформил Марьян Швед. После игры главный тренер киевлян Александр Хацкевич намекнул об отставке.

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