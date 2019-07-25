Вратарь "Шахтера": в матче с "Динамо" выиграет тот, кто лучше готов

Андрей Пятов и Тайсон рассказали о матче за Суперкубок

Андрей Пятов. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В воскресенье, 28 июля, в 21:00 на стадионе "Черноморец" состоится поединок за Суперкубок Украины "Динамо" – "Шахтер". Перед важным поединком своими ожиданиями поделились футболисты "горняков" вратарь команды Андрей Пятов и полузащитник Тайсон.

"Динамо" – "Шахтер": онлайн матча за Суперкубок Украины.

"Помню, встречались еще с донецким "Металлургом". Но это было давно. Все хотят победить, и мы тоже. Выиграет тот, кто лучше готов. Мы наблюдаем за "Динамо", читаем новости. Есть и теория, где нам показывают, как они играли. Мы готовы, все покажем на поле. Соскучились по болельщикам, а они по нам. Мы вместе! Играем для них – хорошо, что будет полный стадион. Надеемся их порадовать.



Мы еще в процессе, еще не полностью адаптировались к условиями Луиша Каштру. Все покажут официальные игры – подготовились мы или нет. Как ни крути, товарищеские матчи – не официальные. Работа тренера приводит к общему для всех итогу. Если будет результат, значит, тренер на правильном пути и футболисты понимают его. Если не будет результата, нужно разобраться в себе, сделать выводы и все наладить", – рассказал Пятов.

"Лично я не привык наблюдать за соперниками. В первую очередь мы смотрим на себя, на нашу команду, а оппонентов просматриваем непосредственно перед матчем – как "Динамо", так и всех остальных. Пользуясь случаем, хочу сказать еще кое-что. Есть человек, который в течение трех лет работает с нами, но, к сожалению, практически не играет – Макс Малышев. Мы все преисполнены тем, что он чувствует. Уже три года Малышев не может показывать свой футбол из-за сложных травм колена. Я знаю Макса давно и очень переживаю, когда о нем говорю. Этот футболист много работает и отдается своему делу. В воскресенье я хочу выиграть трофей и для него. Жду его на поле!", – отметил Тайсон.

Кстати, "Шахтер" и "Динамо" рассудит любитель красных карточек и пенальти из Днепра. Арбитром игры за первый трофей сезона назначен Виталий Романов. На матче за Суперкубок будет использована VAR.

Также добавим, что перед Суперкубком "Шахтер" проведет в Одессе детский фестиваль футбола. Пляжный фестиваль футбола "Давай, играй!" пройдет в Одессе накануне поединка "Динамо" – "Шахтер".

Смотрите контрольную игру "Шахтера" в матче с "ЦСКА София":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Вратарь "Шахтера": в матче с "Динамо" выиграет тот, кто лучше готов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"