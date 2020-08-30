Українська
$ 27,46
32,43
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Вратарь "Шахтера" – в одном ряду с Месси: рейтинг самых преданных клубам футболистов

30 августа, 19:30

Олег Люлька Олег Люлька

Пятов почти 14 лет защищает цвета "горняков". По этому показателю он - рекордсмен в Украине и один из лидеров в Европе

Портал Transfermarkt составил список 30 самых преданных своим клубам футболистов, играющих в ТОП-10 национальных чемпионатов Европы. При составлении рейтинга принималось во внимание время, на протяжении которого игрок беспрерывно выступает за клуб.

Реклама

В этом рейтинге оказались два украинца: 36-летний вратарь "Шахтера" Андрей Пятов и 32-летний защитник "Ворсклы" Владимир Чеснаков, занявшие 13-е и 17-е места соответственно. Первая строчка досталась голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву, а вторая – Лионелю Месси, который пока еще принадлежит "Барселоне".

Рейтинг самых преданных своим клубам игроков

  • 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 17 лет, 7 месяцев
  • 2. Лионель Месси ("Барселона") – 16 лет, 7 месяцев
  • 3. Марк Нобл ("Вест Хэм") – 16 лет, 7 месяцев
  • 4. Серхио Альварес ("Сельта") – 16 лет, 1 месяц
  • 5. Ойер ("Осасуна") – 15 лет, 1 месяц
  • 6. Джесси Мулен ("Сент-Этьен") – 15 лет, 1 месяц
  • 7. Франческо Маньянелли ("Сассуоло") – 15 лет, 1 месяц
  • 8. Джорджо Кьеллини ("Ювентус") – 15 лет, 1 месяц
  • 9. Серхио Рамос ("Реал") – 14 лет, 11 месяцев
  • 10. Сэмми Боссут ("Зюльте-Варегем") – 14 лет, 1 месяц...
  • 13. Андрей Пятов ("Шахтер") – 13 лет, 7 месяцев...
  • 17. Владимир Чеснаков ("Ворскла") – 13 лет, 1 месяц

Андрей Пятов

Андрей Пятов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Реклама

Владимир Чеснаков

Владимир Чеснаков / Фото: Facebook

В тренде
Виктор Постол удивил болельщиков и дал бой чемпиону мира в США

Ранее мы писали, что "Шахтер" – в ТОП-5 лучших команд Европы после рестарта сезона. Лидером этого рейтинга стала "Бавария", выигравшая Лигу чемпионов.

Также мы рассказывали, что вратарь "Шахтера" попал в ТОП-10 "сухих" голкиперов XXI века. Компанию Андрею Пятову в престижном рейтинге составили Икер Касильяс, Джанлуиджи Буффон и другие легенды вратарского цеха.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

рейтинг футболисты Андрей Пятов Лионель Месси Игорь Акинфеев Владимир Чеснаков
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"ПСЖ" – "Бавария": онлайн финала Лиги чемпионовФутбол
Стартовал новый сезон Премьер-лиги. Все результаты первого тура
Стартовал новый сезон Премьер-лиги. Все результаты первого тураФутбол
560 млн евро за Месси: раскрыты детали невероятного перехода Лионеля в
560 млн евро за Месси: раскрыты детали невероятного перехода Лионеля в "Манчестер Сити"Футбол
Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок УкраиныФутбол
Расписание и результаты первого раунда отбора Лиги Европы
Расписание и результаты первого раунда отбора Лиги ЕвропыФутбол
"Богиня в красном": у подписчиков жены Степаненко отобрало дар речиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять