Вратарь "Шахтера" – в одном ряду с Месси: рейтинг самых преданных клубам футболистов

Портал Transfermarkt составил список 30 самых преданных своим клубам футболистов, играющих в ТОП-10 национальных чемпионатов Европы. При составлении рейтинга принималось во внимание время, на протяжении которого игрок беспрерывно выступает за клуб.
В этом рейтинге оказались два украинца: 36-летний вратарь "Шахтера" Андрей Пятов и 32-летний защитник "Ворсклы" Владимир Чеснаков, занявшие 13-е и 17-е места соответственно. Первая строчка досталась голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву, а вторая – Лионелю Месси, который пока еще принадлежит "Барселоне".
Рейтинг самых преданных своим клубам игроков
- 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 17 лет, 7 месяцев
- 2. Лионель Месси ("Барселона") – 16 лет, 7 месяцев
- 3. Марк Нобл ("Вест Хэм") – 16 лет, 7 месяцев
- 4. Серхио Альварес ("Сельта") – 16 лет, 1 месяц
- 5. Ойер ("Осасуна") – 15 лет, 1 месяц
- 6. Джесси Мулен ("Сент-Этьен") – 15 лет, 1 месяц
- 7. Франческо Маньянелли ("Сассуоло") – 15 лет, 1 месяц
- 8. Джорджо Кьеллини ("Ювентус") – 15 лет, 1 месяц
- 9. Серхио Рамос ("Реал") – 14 лет, 11 месяцев
- 10. Сэмми Боссут ("Зюльте-Варегем") – 14 лет, 1 месяц...
- 13. Андрей Пятов ("Шахтер") – 13 лет, 7 месяцев...
- 17. Владимир Чеснаков ("Ворскла") – 13 лет, 1 месяц
Ранее мы писали, что "Шахтер" – в ТОП-5 лучших команд Европы после рестарта сезона. Лидером этого рейтинга стала "Бавария", выигравшая Лигу чемпионов.
Также мы рассказывали, что вратарь "Шахтера" попал в ТОП-10 "сухих" голкиперов XXI века. Компанию Андрею Пятову в престижном рейтинге составили Икер Касильяс, Джанлуиджи Буффон и другие легенды вратарского цеха.
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