Вратарь "Шахтера" вошел в число самых дорогих ветеранов футбола

Украинский голкипер проводит успешный сезон в клубе и сборной

Андрей Пятов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Вратарь донецкого "Шахтера" Андрея Пятов вошел в ТОП-10 самых дорогих игроков мира старше 35 лет. Популярный портал transfermarkt на данный момент оценивает нашего вратаря в 2 500 000 евро. Ранее болельщики назвали лучшего футболиста "Шахтера" в 2019 году.

Среди футболистов, которым уже исполнилось 35 лет, дороже Пятова только семь исполнителей, а из вратарей данной возрастной категории он уступает только своему словенскому коллеге из "Интера" Самиру Хандановичу.

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М Игрок Страна Клуб Дата рождения Цена 1. Тиаго Силва Бразилия ПСЖ 22.09.1984 6 000 000 Самир Ханданович Словения Интер 14.07.1984 6 000 000 3. Джорджо Кьеллини Италия Ювентус 14.08.1984 5 000 000 4. Андрес Иньеста Испания Виссел Кобе 11.05.1984 4 000 000 Санти Касорла Испания Вильярреал 13.12.1984 4 000 000 Франк Рибери Франция Фиорентина 07.04.1983 4 000 000 7. Златан Ибрагимович Швеция Милан 03.10.1981 3 500 000 8. Марселиньо Болгария Лудогорец 24.08.1984 2 500 000 Андрей Пятов Украина Шахтер 28.06.1984 2 500 000 Карлос Санчес Уругвай Сантос 02.12.1984 2 500 000

Ранее мы писали, что Пятов назван лучшим вратарем отборочного цикла Евро-2020. В семи матчах голкипер сборной Украины пропустил лишь от Люксембурга и от Роналду – со спорного пенальти.

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