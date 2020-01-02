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Вратарь "Шахтера" вошел в число самых дорогих ветеранов футбола

2 января, 15:22

Украинский голкипер проводит успешный сезон в клубе и сборной

Андрей Пятов

Андрей Пятов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Вратарь донецкого "Шахтера" Андрея Пятов вошел в ТОП-10 самых дорогих игроков мира старше 35 лет. Популярный портал transfermarkt на данный момент оценивает нашего вратаря в 2 500 000 евро. Ранее болельщики назвали лучшего футболиста "Шахтера" в 2019 году.

Среди футболистов, которым уже исполнилось 35 лет, дороже Пятова только семь исполнителей, а из вратарей данной возрастной категории он уступает только своему словенскому коллеге из "Интера" Самиру Хандановичу.

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МИгрокСтранаКлубДата рожденияЦена
1.Тиаго СилваБразилияПСЖ22.09.19846 000 000
Самир ХандановичСловенияИнтер14.07.19846 000 000
3.Джорджо КьеллиниИталияЮвентус14.08.19845 000 000
4.Андрес ИньестаИспанияВиссел Кобе11.05.19844 000 000
Санти КасорлаИспанияВильярреал13.12.19844 000 000
Франк РибериФранцияФиорентина07.04.19834 000 000
7.Златан ИбрагимовичШвецияМилан03.10.19813 500 000
8.МарселиньоБолгарияЛудогорец24.08.19842 500 000
Андрей ПятовУкраинаШахтер28.06.19842 500 000
Карлос СанчесУругвайСантос02.12.19842 500 000

Ранее мы писали, что Пятов назван лучшим вратарем отборочного цикла Евро-2020. В семи матчах голкипер сборной Украины пропустил лишь от Люксембурга и от Роналду – со спорного пенальти.

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Андрей Пятов

Источник: zbirna.com

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