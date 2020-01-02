Вратарь "Шахтера" вошел в число самых дорогих ветеранов футбола

Вратарь донецкого "Шахтера" Андрея Пятов вошел в ТОП-10 самых дорогих игроков мира старше 35 лет. Популярный портал transfermarkt на данный момент оценивает нашего вратаря в 2 500 000 евро. Ранее болельщики назвали лучшего футболиста "Шахтера" в 2019 году.
Среди футболистов, которым уже исполнилось 35 лет, дороже Пятова только семь исполнителей, а из вратарей данной возрастной категории он уступает только своему словенскому коллеге из "Интера" Самиру Хандановичу.
|М
|Игрок
|Страна
|Клуб
|Дата рождения
|Цена
|1.
|Тиаго Силва
|Бразилия
|ПСЖ
|22.09.1984
|6 000 000
|Самир Ханданович
|Словения
|Интер
|14.07.1984
|6 000 000
|3.
|Джорджо Кьеллини
|Италия
|Ювентус
|14.08.1984
|5 000 000
|4.
|Андрес Иньеста
|Испания
|Виссел Кобе
|11.05.1984
|4 000 000
|Санти Касорла
|Испания
|Вильярреал
|13.12.1984
|4 000 000
|Франк Рибери
|Франция
|Фиорентина
|07.04.1983
|4 000 000
|7.
|Златан Ибрагимович
|Швеция
|Милан
|03.10.1981
|3 500 000
|8.
|Марселиньо
|Болгария
|Лудогорец
|24.08.1984
|2 500 000
|Андрей Пятов
|Украина
|Шахтер
|28.06.1984
|2 500 000
|Карлос Санчес
|Уругвай
|Сантос
|02.12.1984
|2 500 000
Ранее мы писали, что Пятов назван лучшим вратарем отборочного цикла Евро-2020. В семи матчах голкипер сборной Украины пропустил лишь от Люксембурга и от Роналду – со спорного пенальти.
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