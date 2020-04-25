Вратарь "Тоттенхэма" выставил на аукционе перчатки с финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля"

Голкипер лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм" Уго Льорис выставил на аукцион свои перчатки с финала Лиги чемпионов с целью помочь в сборе средств для медицинского персонала, борющегося с коронавирусом. Напомним, что "Тоттенхэм" в 2019 году в финале Лиги чемпионов проиграл "Ливерпулю" со счетом 0:2. На данный момент перчатки Льориса, в которых он играл в этом матче, можно купить за 850 евро.

Смотрите обзор финала Лиги чемпионов 2019 "Ливерпуль" – "Тоттенхэм":

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Аукцион для сбора средств устроил французский гандбольный вратарь Сириль Дюмулен. Многие спортсмены передали различные вещи в качестве лотов. Благодаря аукциону собрано уже более 200 тысяч евро.

Ранее мы писали, что клуб Моуринью из-за огромных долгов продает своего лучшего футболиста, но за рекордную сумму. Гари Кейн побьет рекорд Неймара по стоимости трансфера.

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