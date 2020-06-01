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Вратарь внес специальный пункт в свой контракт на случай возвращения Месси в Аргентину

1 июня, 12:28

Александр Трикиша Александр Трикиша

Науэль Гусман хочет поиграть в одной команде с легендарным соотечественником

Вратарь мексиканского клуба "Тигрес" Науэль Гусман рассказал, что в его контракте есть пункт, по которому он может досрочно вернуться в свой прежний клуб "Ньюэллс Олд Бойз". Опция будет активирована в том случае, если в "Ньюэллс" перейдет нынешний капитан "Барселоны" Лионель Месси. Ранее мы писали, что вратарь Науэль Гусман забил на последних секундах головой.

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"Когда я предложил этот пункт, они сказали, что включат его. Я смогу вернуться, если там окажется Месси. Я был бы счастлив, если бы это произошло, потому что Месси мотивирован играть в Аргентине, хотя это трудно себе представить. У всех нас есть свои семейные ситуации", – сказал голкипер в интервью TyC Sports.

Ранее вице-президент "Ньюэллс Олд Бойз" Кристиан Д’Амико отметил, что рассчитывает увидеть Месси в составе команды.

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Отметим, что на недавно Науэль Гусман проявил себя не с лучшей стороны. Аргентинский вратарь подло ударил нападающего соперников, а судья не показал ему за скрытую агрессию даже желтую карточку.

Смотрите, как забивает Месси:

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чемпионат Мексики чемпионат Аргентины Тигрес Мексика Ньюэллс Олд Бойз Нахуэль Гузман

Источник: Sportbox

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