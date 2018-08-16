Вратарь забил гол на последней минуте матча и спас свою команду от вылета из Кубка Англии

В матче первого раунда Кубка Англии по футболу между "Гисборо" и "Ньютон Эйклифф" вратарь команды хозяев Джордан Никсон забил гол на 94-й минуте и спас команду от поражения. В самом конце игры голкипер проигрывающих "Гисборо" помчался в штрафную площадь соперника, где удачно принял мяч на грудь и вколотил его в сетку ворот соперника. Счет стал 3:3, и по регламенту турнира "Гисборо" обеспечил переигровку.

В ответном матче голкипер-бомбардир отстоял на ноль, а его команда победила 2:0 и прошла дальше.

So the FA Cup started on Saturday and @guistownfc goalkeeper Jordan Nixon equalised in the 94th minute pic.twitter.com/CbZmfhXDPl — The Non-League Paper (@NonLeaguePaper) August 13, 2018

Напомним, что в начале года уникальный вратарский ляп случился в поединке четвертого дивизиона чемпионата Бельгии. В одной из атак голкипер забрал мяч в руки и сразу же мощным ударом отправил его вперед. Но удар у него получился такой силы, что мяч пролетел почти все поле и опустился на землю только перед чужой штрафной. А в этот момент в "игру вступил" голкипер второй команды. Он не рассчитал отскок мяча и начал пятиться назад, но не удержался на ногах и упал. Мяч спокойно перелетел стража ворот и закатился в сетку.