Вратарь забил гол на последней минуте матча и спас свою команду от вылета из Кубка Англии

Сегодня, 21:17

В Кубке Англии голкипер забил гол на 94-й минуте, обеспечил переигровку и отстоял на "ноль" в ответном матче

В матче &quot;Гисборо&quot; и &quot;Ньютон Эйклифф&quot; вратарь хозяев сравнял счет на добавленных минутах
В матче "Гисборо" и "Ньютон Эйклифф" вратарь хозяев сравнял счет на добавленных минутах

В матче первого раунда Кубка Англии по футболу между "Гисборо" и "Ньютон Эйклифф" вратарь команды хозяев Джордан Никсон забил гол на 94-й минуте и спас команду от поражения. В самом конце игры голкипер проигрывающих "Гисборо" помчался в штрафную площадь соперника, где удачно принял мяч на грудь и вколотил его в сетку ворот соперника. Счет стал 3:3, и по регламенту турнира "Гисборо" обеспечил переигровку.

В ответном матче голкипер-бомбардир отстоял на ноль, а его команда победила 2:0 и прошла дальше.

Напомним, что в начале года уникальный вратарский ляп случился в поединке четвертого дивизиона чемпионата Бельгии. В одной из атак голкипер забрал мяч в руки и сразу же мощным ударом отправил его вперед. Но удар у него получился такой силы, что мяч пролетел почти все поле и опустился на землю только перед чужой штрафной. А в этот момент в "игру вступил" голкипер второй команды. Он не рассчитал отскок мяча и начал пятиться назад, но не удержался на ногах и упал. Мяч спокойно перелетел стража ворот и закатился в сетку.
видео голов, Кубок Англии

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Источники:

Сегодня|Спорт, РСпорт

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