Вратарь забил красивый гол со штрафного в Бразилии

Вратарь "Сеары" Эверсон в матче чемпионата Бразилии против "Коринтианса" отметился забитым мячом. Эверсон не побоялся пробить со штрафного в начале первого тайма и не прогадал. В итоге "Сеара" обыграла "Коринтианс" (2:1).

Отметим, что в Бразилии за "Сан Паоло" играл вратарь Рожерио Сени, который за свою карьеру забил более 100 мячей. В 2015 году он завершил выступления. Также на его счету 16 игр в сборной Бразилии и титул чемпиона мира-2002. Он регулярно исполнял штрафные и пенальти за клуб, стал первым голкипером, забившим более 100 мячей, и остановился на отметке в 131 гол. У занимающего второе место Хосе Луиса Чилаверта 67 точных ударов.

Ранее мы писали, что Бенжамену Павару рассекли шею во время матча. Французский футболист получил травму в поединке Лиги наций.

Напомним, что в первом туре Лиги наций сборная Украины в гостях обыграла Чехию – 2:1. После финального свистка футболисты и тренерский штаб отправились к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков. После этого вспыхнула потасовка между фанами и чешской полицией, в результате которой досталось и Андрею Шевченко.