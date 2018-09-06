Вратарь забил шикарный гол со штрафного в чемпионате Бразилии

Голкипер "Сеары" Эверсон поразил ворота "Коринтианс" со штрафного в матче 23-го тура чемпионата Бразилии.

Уже в начале первого тайма футболисты "Сеары" заработали право на штрафной. К мячу подошел Эверсон и исполнил точный удар в "девятку" ворот "Коринтианс". Автогол Авелара на 56-й минуте улучшил положение хозяев. Гости ответили только во втором тайме – на 72-й минуте отличился Рожер Да Силва. Итоговый счет – 2:1 в пользу "Сеары".

Напомним, что в начале года уникальный вратарский ляп случился в поединке четвертого дивизиона чемпионата Бельгии. В одной из атак голкипер забрал мяч в руки и сразу же мощным ударом отправил его вперед. Но удар у него получился такой силы, что мяч пролетел почти все поле и опустился на землю только перед чужой штрафной. А в этот момент в "игру вступил" голкипер второй команды. Он не рассчитал отскок мяча и начал пятиться назад, но не удержался на ногах и упал. Мяч спокойно перелетел стража ворот и закатился в сетку.

А прошлой осенью вратарь немецкого "Майнца" стал героем соцсетей, ударив несуществующий мяч. Робин Центнер, получив мяч перед своими воротами, отвлекся и не заметил, как тот покатился ему за спину. Махнув ногой по воздуху, Центнер спохватился и сумел сориентироваться, не дав набегавшему игроку "Боруссии" забить.