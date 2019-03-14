Вратари "Динамо" и "Челси" Бойко vs Кепа: чья "вторая половинка" красивее

Валерия Бойко или Андреа Перес – спутница кого из вратарей вам больше понравилась

Бойко с женой и Кепа с девушкой. Коллаж segodnya.ua.

Вратари "Динамо" и "Челси" Бойко vs Кепа: чья "вторая половинка" красивее //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a69/6b9/5c8a696b916b3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a69/6b9/5c8a696b916b3.jpg 2019-03-14T16:51:00+02:00 Футбол Валерия Бойко или Андреа Перес - спутница кого из вратарей вам больше понравилась

В четверг на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" – "Челси", начало – в 19:55. После выездного поражения со счетом 0:3 команде Александра Хацкевича необходимо сотворить чудо: забить три или больше мяча, при этом не пропустив гол в свои ворота.

В этом сезоне место в воротам киевского "Динамо" чаще всего занимает Денис Бойко. Он выдал отличный ответный матч в 1/16 финала Лиги Европы против "Олимпиакоса", да и в чемпионате Украины в его активе более десяти "сухих" поединков. Интересно, что Бойко – единственный футболист "Динамо", на которого обратил внимание британский футбольный эксперт Саймон Джонсон после первого поединка. В воротах "Челси", скорее всего, будет стоять 24-летний испанский голкипер Кепа Аррисабалага.

В ожидании киевского матча "Динамо" – "Челси" предлагаем вам развлечься и проголосовать: чья вторая половинка красивее? Супруга Дениса Бойко – Валерия, или девушка Кепы Аррисабалаги – Андреа Перес. Больше фото девушек можно посмотреть чуть ниже.

Валерия Бойко, жена Дениса Бойко:













Андреа Перес, девушка Кепы Аррисабалаги:













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