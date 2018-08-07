Вратаря "Динамо" Бойко во время матча укусила оса

В первом тайме первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между пражской "Славией" и киевским "Динамо" голкипера украинской команды укусила оса. Из-за этого он просил помощи медиков и напугал всех поклонников столичного клуба. Напомним, "Динамо" упустило победу над "Славией" на последние секундах. Обзор матча.

На послематчевой пресс-конференции Александр Хацкевич рассказал об инциденте с Бойко, но журналисты ему не сразу поверили. "Нет, серьезно. Спросите у него, подтвердит", – настаивал белорус.

Киевляне вышли вперед благодаря голу Беньямина Вербича на 82-й минуте, но в компенсированное время Томаш Кендзера нарушил правила в собственной штрафной и Йозеф Гушбауэр реализовал 11-метровый удар. Ответный матч пройдет 14 августа в Киеве в НСК "Олимпийский".

Перед матчем наставник киевлян Александр Хацкевич признался, что для "Динамо" значит выход в групповой этап Лиги чемпионов.

Вместе с Хацкевичем на пресс-конференции присутствовал капитан команды Сергей Сидорчук. Он с юмором ответил на вопрос о высокорослых игроках "Славии".



