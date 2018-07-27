Вратаря сурово наказали за использование смартфона во время матча

Сегодня, 21:21

Клуб бразильского голкипера выплатит 13 тысяч долларов штрафа

Сантос с телефоном
Сантос с телефоном

Голкипера бразильского "Атлетико Паранаэнсе" Адребара Сантоса дисквалифицировали на одну игру из-за использование смартфона во время матча. Он достал гаджет по ходу игры с "Атлетико Минейро". Клуб Сантоса оштрафовали на 13 тысяч долларов за поведение вратаря.

Сантос объяснил, что достал смартфон в рамках акции, направленной против использования гаджетов за рулем. В клубе подтвердили, что знали о намеченной акции, однако не стали предупреждать футбольные власти. В "Атлетико Паранаэнсе" посчитали, что социальная значимость акции не приведет к наказанию.

Ранее мы рассказывали, как звезда сборной Бразилии Неймар не сумел обыграть подростка и со злости впечатал того в стенку.

Напомним, что картинное падение Неймара на чемпионате мира стало интернет-мемом. В одном из игровых эпизодов матча против Сербии во время скоростного прохода по левому флангу Неймар был сбит у кромки поля, после чего он несколько раз перекатился по газону. Теперь болельщики придумывают смешные варианты роликов с перекатываниями звезды сборной Бразилии.
футбол, вратарь

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sport24.ru

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