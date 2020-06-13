Вратарю предлагали миллион долларов за два пропущенных гола

Бывший вратарь сборной Аргентины Уго Орландо Гатти признался, что ему пытались дать взятку за сдачу матча. Произошло это перед матчем между самыми принципиальными соперниками в Аргентине "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс". Кстати, ранее мы писали, что другой вратарь внес специальный пункт в свой контракт на случай возвращения Месси в Аргентину.

"Я ел в ресторане, куда всегда ходил. Ко мне подошел парень и сделал предложение. Что я ему сказал? Я ответил: "Дайте мне 1 миллион долларов, а я пропущу 70 мячей". Ничего, после этого он мне не сказал. Кроме того, во всей Аргентине, я думаю, не было 1 млн долларов", – цитирует Гатти Infobae.

Гатти успел поиграть за оба аргентинских гранда – с 1964 по 1968 год играл за "Ривер Плейт", а с 1976 до 1988 года защищал цвета "Бока Хуниорс". Также на его счету 18 матчей за сборную Аргентины.

Ранее мы писали, что известные клубы заподозрили в "договорняке" ценой 2 миллиона евро. Полиция вышла на след преступной группировки, которая занималась организацией матчей с душком.

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Ранее мы писали, что бывший футболист "Манчестер Сити" дисквалифицирован за организацию договорного матча. Нигериец Этуху пытался устроить договорняк в чемпионате Швеции.

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