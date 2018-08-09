Время дегустаций для "Зари" и "Мариуполя": пробуем "Брагу" и "Бордо"

Сегодня футболисты "Мариуполя" и "Зари" проведут первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы (всего раундов 4). Азовцы на одесском стадионе "Черноморец" примут французский "Бордо" (20:00, "Футбол 1"). Луганчане в Запорожье на "Славутич Арене" будут хозяевами поединка с португальским "Спортингом" из Браги (21:30, 2+2).

ФАРТОВЫЙ ОТЕЛЬ. "Мариуполь" прибыл в Одессу в понедельник, на следующий день после игры с "Арсеналом". Из Киева азовцы добирались привычным и утомительным способом – на автобусе. Поэтому вторник подопечные Александра Бабича посвятили восстановительным процедурам: утром провели легкую тренировку прямо на берегу моря, а вечером в полном составе "попарились" в криосауне. Непосредственная же подготовка к матчу с "Бордо" началась со вчерашней "теории", на которой разбиралась игра жирондинцев. А чтобы настроиться на позитивную волну, команда сходила на экскурсию в Одесский музей футбола в комплексе стадиона "Черноморец". К слову, азовцы и живут прямо на арене, в расположенном тут отеле "Черное море". "Очень удобно, не нужно стоять в городских пробках", – объяснили нам такой выбор в клубе. Но тут, думается, дело еще и в фартовости места – "Мариуполь" жил в этой же гостинице и перед победным поединком с "Юргорденом". А вот "Бордо", прилетевший в Одессу вечером во вторник обосновался в отеле "Бристоль". Среди футболистов, которых главный тренер жирондинцев Густаво Пойет взял в Украину, не оказалось последнего приобретения "виноделов" – нигерийского вингера Самуэля Калу, купленного на выходных в "Генте" за 8 млн евро. В его отсутствие главная угроза воротам Рустама Худжамова будут исходить от двух других африканцев "Бордо" – сенегальца Санкаре и гвинейца Камано. А дирижировать атаками гостей будет их многолетний капитан чех Ярослав Плашил. Матч "Мариуполь" – "Бордо" обслужит лучший арбитр Хорватии.

Любопытная деталь. "Бордо" в четвертый раз предстоит сыграть с украинским клубом в еврокубках. И все три своих предыдущих выездных поединка (дважды с "Днепром" и однажды с "Динамо") жирондинцы завершали с одним и тем же результатом - 1:1.

БЕЗ ФАНОВ И ВУКЧЕВИЧА. Если "Бордо" сможет сегодня рассчитывать, хотя и на небольшую, но группу поддержки (в Одессе ожидают приезда нескольких десятков французских болельщиков), то игроки "Браги" знакомых речовок с трибун не услышат. Как рассказал "Сегодня" пресс-атташе "Зари" Павел Козырев, вся квота билетов в гостевой сектор осталось нетронутой, португальцы тикетов вообще не заказывали.

"Да и райдер у "Браги" самый обычный: водичка, фрукты, печеньки. Красной икры в раздевалку не требовали, – шутит Козырев. – Хотели, правда, еще энергетический напиток, который в Украине не выпускается и, соответственно, не сертифицирован. Поэтому мы им сразу объяснили, что его точно не будет".

В Украину наставник "Браги" Абель Феррейра взял лишь 20 футболистов. Хотел больше, но вмешались обстоятельства. Не смог полететь левый защитник Аилтон, пропускающий игру из-за дисквалификации, а у центрбеков Рикардо Феррейры и Лазара Росича, как и у основного форварда Паулиньо, травмы разной степени тяжести. Отцепились нападающий Ахмед Хассан и полузащитник Никола Вукчевич. Первый ищет клуб, второй уже нашел. Испанский "Леванте" покупает черногорца за 8,5 млн евро. Что до потерь "Зари", то хозяевам сегодня не помощники травмированный Артем Громов и переведенные в дубль Фаупала и аль-Буаззати.

"Брага", как и "Бордо", гостила прежде в Украине неоднократно. И воспоминания от предыдущих визитов в нашу страну у "красно-белых" не самые радужные: ничья с "Динамо" (1:1) при трех сухих поражениях от "Шахтера" с общим счетом 0:8.

Напомним, что ранее стали известны потенциальные соперники "Зари" и "Мариуполя" в плей-офф Лиги Европы. Но для этого украинским командам сначала нужно преодолеть третий раунд.