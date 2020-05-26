Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,87
29,32
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Все 8 команд могут съехаться в одну страну": тренер "Шахтера" – о доигровке Лиги Европы и коронавирусе

26 мая, 12:44

Елена Павлова

Каштру считает, что двигатель ослабления карантина – экономика, а не медицина

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру рассказал, каким образом планируется доиграть нынешний сезон Лиги Европы. Напомним, что в первом матче 1/8 финала "горняки" переиграли немецкий "Вольфсбург" со счетом 2:1, а ответный поединок перенесли из-за пандемии коронавируса.

"Первое ожидание – узнать, когда и где будем играть ответный матч с "Вольфсбургом". Мы играли в Германии, поэтому справедливо сыграть второй матч в Украине. Матч на нейтральном поле был бы минусом для нас даже без зрителей. Информация, которую мы имеем, заключается в том, что если нет условий провести две игры, все 8 команд, которые пройдут в 1/4, могут съехаться в одну страну и провести остаток игр. УЕФА ждет от национальных лиг окончательной информации, чтобы определиться с безопасностью проведения Лиги Европы", – рассказал наставник "горняков" в интервью BOLA TV.

Каштру считает, что ситуация с коронавирусом в Европе очень сложная: "Играть и тренироваться безопасно можно будет только после появления вакцины. Я уже понял, что среднее количество зараженных инфекцией является очень важным фактором для принятия решений правительствами. Но нас не обманешь – двигатель ослабления карантина – экономика, а не медицина. Если будем ждать максимальной безопасности, то выйдем из дома только тогда, когда будут прививки от COVID-19. До тех пор мы всегда будем рисковать".

Реклама

Читайте также: "К матчу с "Динамо" подойдем в полной боевой готовности": тренер "Шахтера" оценил игру с "Рухом"

Мы также сообщали, что футболисты "Шахтера" на праздник посвятили в украинцы главного тренера, а капитан подарил португальскому специалисту вышиванку.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига Европы Шахтер Донецк Вольфсбург коронавирус Луиш Каштру

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Девушка-пружинка": стюардесса, покорившая игрока "Динамо", поразила формами на тренировкеФутбол
В ресторане Амстердама, как в столовой – тарелки ставишь на поднос: послекарантинный ужин Левченко
В ресторане Амстердама, как в столовой – тарелки ставишь на поднос: послекарантинный ужин ЛевченкоФутбол
Что творит! 17-летний вратарь
Что творит! 17-летний вратарь "Динамо" превратился в "Неймара", выдав обалденные фокусы на пляжеФутбол
Второй
Второй "карантинный тур": прогноз, расписание и результаты чемпионата ГерманииФутбол
Футбол вернулся! Все о первом туре Бундеслиги в эпоху жесткого карантина
Футбол вернулся! Все о первом туре Бундеслиги в эпоху жесткого карантинаФутбол
Из-за пандемии коронавируса в Германии добавили два правила к футбольным матчам
Из-за пандемии коронавируса в Германии добавили два правила к футбольным матчамФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...