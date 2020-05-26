"Все 8 команд могут съехаться в одну страну": тренер "Шахтера" – о доигровке Лиги Европы и коронавирусе

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру рассказал, каким образом планируется доиграть нынешний сезон Лиги Европы. Напомним, что в первом матче 1/8 финала "горняки" переиграли немецкий "Вольфсбург" со счетом 2:1, а ответный поединок перенесли из-за пандемии коронавируса.

"Первое ожидание – узнать, когда и где будем играть ответный матч с "Вольфсбургом". Мы играли в Германии, поэтому справедливо сыграть второй матч в Украине. Матч на нейтральном поле был бы минусом для нас даже без зрителей. Информация, которую мы имеем, заключается в том, что если нет условий провести две игры, все 8 команд, которые пройдут в 1/4, могут съехаться в одну страну и провести остаток игр. УЕФА ждет от национальных лиг окончательной информации, чтобы определиться с безопасностью проведения Лиги Европы", – рассказал наставник "горняков" в интервью BOLA TV.

Каштру считает, что ситуация с коронавирусом в Европе очень сложная: "Играть и тренироваться безопасно можно будет только после появления вакцины. Я уже понял, что среднее количество зараженных инфекцией является очень важным фактором для принятия решений правительствами. Но нас не обманешь – двигатель ослабления карантина – экономика, а не медицина. Если будем ждать максимальной безопасности, то выйдем из дома только тогда, когда будут прививки от COVID-19. До тех пор мы всегда будем рисковать".

Реклама

Читайте также: "К матчу с "Динамо" подойдем в полной боевой готовности": тренер "Шахтера" оценил игру с "Рухом"

Мы также сообщали, что футболисты "Шахтера" на праздник посвятили в украинцы главного тренера, а капитан подарил португальскому специалисту вышиванку.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама