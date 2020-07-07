Все ближе к скудетто: прогноз, расписание и результаты 31-го тура чемпионата Италии

Все о поединках 31-го тура чемпионата Италии - котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

Со вторника по четверг в чемпионате Италии по футболу пройдут поединки 31-го тура Серии А. Ниже – расписание и время начала всех матчей, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. А накануне звездный полузащитник "Фиорентины" Франк Рибери показал разгромленный ворами дом.

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Вторник, 7 июля

20:30 "Лечче" – "Лацио" – "Футбол 1"

Букмекеры: 9.00 – 5.25 – 1.32

22:45 "Милан" – "Ювентус" – "Футбол 2"

Букмекеры: 3.50 – 3.40 – 2.10

Среда, 8 июля

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20:30 "Фиорентина" – "Кальяри" – "Футбол 3"

Букмекеры: 1.91 – 3.50 – 4.00

20:30 "Дженоа" -" Наполи" – "Футбол 2"

Букмекеры: 6.50 – 4.00 – 1.53

22:45 "Аталанта" – "Сампдория" – "Футбол 2"

Букмекеры: 1.33 – 5.25 – 8.50

22:45 "Торино" – "Брешия"

Букмекеры: 1.60 – 3.90 – 5.80

22:45 "Болонья" – "Сассуоло"

Букмекеры: 2.20 – 3.70 – 3.00

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22:45 "Рома" – "Парма"

Букмекеры: 1.47 – 4.33 – 6.50

Четверг, 9 июля

20:30 СПАЛ – "Удинезе" – "Футбол 2"

Букмекеры: 3.20 – 3.30 – 2.25

22:45 "Верона" – "Интер" – "Футбол 2"

Букмекеры: 4.50 – 3.70 – 1.75

Смотрите таблицу чемпионату Италии по футболу

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