Все четвертьфинальные матчи Кубка Украины проведут в один день
ФФУ не стала разводить матчи 1/4 финала по разным дням
Федерация футбола Украины опубликовала время и даты матчей 1/4 финала Кубка Украины. Напомним, ФФУ перенесла матчи Кубка и чемпионата Украины из-за президентских выборов, базовыми датами проведения матчей были 6 и 7 апреля, но в итоге в Федерации решили провести все поединки в один день – 7 апреля.
14.00 "Ингулец" (Петрово) – "Карпаты" (Львов)
Пгт Петрово. Стадион "Ингулец"
14.00 "Львов" (Львов) – "Заря" (Луганск)
Львов. Стадион "Украина"
17.00 "Днепр-1" (Днепр) – "Ворскла" (Полтава)
Днепр. Стадион "Днепр-Арена"
17.00 "Шахтер" (Донецк) – "Динамо" (Киев)
Харьков. ОСК "Металлист"
Жеребьевка полуфинальных матчей пройдет на следующий день, 8 апреля. Напомним, что на этой стадии нет сеянных команд. Победитель определяется по итогам одного матча. Если основное время не выявит победителя, будет назначены дополнительное время и серия послематчевых пенальти.
Накануне "Шахтер" назвал цену билетов на кубковый суперматч с "Динамо" в Харькове. Попасть на "украинское класико" можно за 40 гривен, а владельцы абонементов "Шахтера" могут прийти на матч бесплатно.
В прошлом финале Кубка Украины "Шахтер" переиграл "Динамо":
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