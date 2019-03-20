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Все четвертьфинальные матчи Кубка Украины проведут в один день

Сегодня, 14:59

ФФУ не стала разводить матчи 1/4 финала по разным дням

Фото: ФФУ
Все четвертьфинальные матчи Кубка Украины проведут в один день //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/238/e61/5c9238e61d4e1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/238/e61/5c9238e61d4e1.jpg Футбол ФФУ не стала разводить матчи 1/4 финала по разным дням

Федерация футбола Украины опубликовала время и даты матчей 1/4 финала Кубка Украины. Напомним, ФФУ перенесла матчи Кубка и чемпионата Украины из-за президентских выборов, базовыми датами проведения матчей были 6 и 7 апреля, но в итоге в Федерации решили провести все поединки в один день – 7 апреля.

14.00 "Ингулец" (Петрово) – "Карпаты" (Львов)
Пгт Петрово. Стадион "Ингулец"

14.00 "Львов" (Львов) – "Заря" (Луганск)
Львов. Стадион "Украина"

17.00 "Днепр-1" (Днепр) – "Ворскла" (Полтава)
Днепр. Стадион "Днепр-Арена"

17.00 "Шахтер" (Донецк) – "Динамо" (Киев)
Харьков. ОСК "Металлист"

Жеребьевка полуфинальных матчей пройдет на следующий день, 8 апреля. Напомним, что на этой стадии нет сеянных команд. Победитель определяется по итогам одного матча. Если основное время не выявит победителя, будет назначены дополнительное время и серия послематчевых пенальти.

Накануне "Шахтер" назвал цену билетов на кубковый суперматч с "Динамо" в Харькове. Попасть на "украинское класико" можно за 40 гривен, а владельцы абонементов "Шахтера" могут прийти на матч бесплатно.

В прошлом финале Кубка Украины "Шахтер" переиграл "Динамо":

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Тег Динамо Киев, Шахтер Донецк, ФФУ, Заря Луганск, Кубок Украины, Карпаты Львов , Ворскла Полтава, ФК Львов, СК Днепр-1, Ингулец

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Источник:

ФФУ

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