Все четвертьфинальные пары Кубка Азии по футболу: котировки на победу
Главные фавориты на победу в Кубке Азии - сборные Ирана и Южной Кореи
На проходящем в ОАЭ Кубке Азии определился последний участник четвертьфинальной стадии.Сборная Катара в Абу-Даби с минимальным счетом обыграла команду Ирака. Единственный мяч забил Бассам Аль-Рави, отличившийся на 62-й минуте. Таким образом, определились все четвертьфинальные пары Кубка Азии.
Отметим, что главными фаворитами на победу в Кубке Азии аналитики букмекерских контор называют команды Ирана (коэффициент 3.40) и Южной Кореи (3.65), также высоко котируется Япония (4.00). Ниже шансы у Австралии (8.85) и Катара (18.75), а аутсайдеры – команды ОАЭ (26), Китая (32) и Вьетнама (78).
Матчи 1/4 финала Кубка Азии:
Вьетнам – Япония (24 января)
Котировки на проход: 6.50 – 1.11
Китай – Иран (24 января)
Котировки на проход: 5.00 – 1.17
Южная Корея – Катар (25 января)
Котировки на проход: 1.30 – 3.25
ОАЭ – Австралия (25 января)
Котировки на проход: 2.85 – 1.42
Напомним, что ранее мы рассказывали интересные факты из прошлого и настоящего Кубка Азии. Проходящий ныне в ОАЭ Кубок Азии по футболу – уже 17-й по счету. Чемпионат этого континента имеет даже более долгую историю, чем чемпионат Европы.
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