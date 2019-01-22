Все четвертьфинальные пары Кубка Азии по футболу: котировки на победу

Главные фавориты на победу в Кубке Азии - сборные Ирана и Южной Кореи

Кубок Азии по футболу. Сборная Катара пробилась в четвертьфинал. Фото: AFP

Все четвертьфинальные пары Кубка Азии по футболу: котировки на победу //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/774/ba4/5c4774ba4fac0.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/774/ba4/5c4774ba4fac0.jpg 2019-01-22T22:11:00+02:00 Футбол Главные фавориты на победу в Кубке Азии - сборные Ирана и Южной Кореи

На проходящем в ОАЭ Кубке Азии определился последний участник четвертьфинальной стадии.Сборная Катара в Абу-Даби с минимальным счетом обыграла команду Ирака. Единственный мяч забил Бассам Аль-Рави, отличившийся на 62-й минуте. Таким образом, определились все четвертьфинальные пары Кубка Азии.

Отметим, что главными фаворитами на победу в Кубке Азии аналитики букмекерских контор называют команды Ирана (коэффициент 3.40) и Южной Кореи (3.65), также высоко котируется Япония (4.00). Ниже шансы у Австралии (8.85) и Катара (18.75), а аутсайдеры – команды ОАЭ (26), Китая (32) и Вьетнама (78).

Матчи 1/4 финала Кубка Азии:

Вьетнам – Япония (24 января)

Котировки на проход: 6.50 – 1.11

Китай – Иран (24 января)

Котировки на проход: 5.00 – 1.17

Южная Корея – Катар (25 января)

Котировки на проход: 1.30 – 3.25

ОАЭ – Австралия (25 января)

Котировки на проход: 2.85 – 1.42

Напомним, что ранее мы рассказывали интересные факты из прошлого и настоящего Кубка Азии. Проходящий ныне в ОАЭ Кубок Азии по футболу – уже 17-й по счету. Чемпионат этого континента имеет даже более долгую историю, чем чемпионат Европы.

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Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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