Все, что стоит знать о "Челси" перед матчами с "Динамо": от альфы Жоржиньо до омеги Сарри

Рассказываем о сопернике киевлян по 1/8 финала Лиги Европы — "Челси", лондонская встреча с которым будет уже в этот четверг

Бить на взлете. Что известно о сопернике "Динамо" в Лиге Европы. Фото: AFP

Все, что стоит знать о "Челси" перед матчами с "Динамо": от альфы Жоржиньо до омеги Сарри Дмитрий Литвинов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/cfb/dde/5c7cfbddeb0bb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/cfb/dde/5c7cfbddeb0bb.jpg 2019-03-04T12:24:00+02:00 Футбол Рассказываем о сопернике киевлян по 1/8 финала Лиги Европы — "Челси", лондонская встреча с которым будет уже в этот четверг

Кто такие. Лондонцы смело могут претендовать на статус сильнейшего клуба Англии XXI века. По меньшей мере с оговоркой "после прихода Романа Абрамовича". Да, у "Манчестер Юнайтед" 7 титулов в этом веке, но после 2003 года, когда российский олигарх купил "Челси", у клубов паритет — по 5 побед. Из 4 последних чемпионатов лондонцы выиграли 2, что достойно уже само по себе. А если вспомнить, что до прихода Абрамовича чемпионами Англии "синие" становились лишь однажды, в далеком 1955 году, то масштаб перемен, произошедших с клубом в последние 15 лет, впечатляет еще больше.

В общем, "Динамо" попался один из фаворитов Лиги Европы, турнира, который "Челси" выигрывал не так давно — в 2013-м. Турнира, где лондонцы настроены победить снова, так как дела в чемпионате у них идут не блестяще.

Чем живут. Летом 2018-го клуб покинул сделавший его чемпионом всего за год до того Антонио Конте. Итальянец на прощание выиграл Кубок Англии, но вконец разругался с руководством клуба, которое не выполнило его трансферных запросов. Это, а также испортившиеся отношения с рядом лидеров команды подписало приговор короткой эпохе Конте в "Челси".

Легенду "Ювентуса" сменил его соотечественник Маурицио Сарри, который устал биться о потолок возможностей "Наполи" в Серии А. Вместе с ним из Неаполя переехал ведущий хавбек Жоржиньо, из "Реала" был взят в аренду Ковачич, а под самый занавес трансферного окна "Челси" побил мировой трансферный рекорд для вратарей, отдав 80 миллионов евро за голкипера Кепу Аррисабалагу. Такая спешка была вызвана тем, что тот же "Реал" все же договорился о трансфере Тибо Куртуа, который становился свободным агентом летом 2019-го, и "Челси" хотел хоть что-то заработать на переходе звездного вратаря.

Таким образом, хотя говорили, что под Сарри состав команды будет существенно обновлен, этого не случилось. Итальянец не решился ставить ультиматумов руководству клуба, в том числе памятуя, что сгубило его предшественника. И на первых порах казалось, что Сарри прав, а "Челси" сорвал джекпот с его приглашением. Команда выиграла первые 5 матчей чемпионата, выдала беспроигрышную серию из 12 матчей в АПЛ и 18 во всех турнирах. В чемпионате команда шла практически наравне с фаворитами сезона из "Ливерпуля" и "Манчестер Сити". Жоржиньо царил в центре поля, Азар успевал и забивать, и раздавать ассисты, Кепа был надежен в воротах, как всегда хорош был Канте.

Все поменялось 24 ноября, когда "Тоттенхэм" дал мастер-класс по борьбе с новым "Челси". "Шпоры" весь матч не давали вздохнуть Жоржиньо, через которого "Челси" привык строить атаки — и заслуженно победили 3:1. Поражение не только лишило "синих" 3 очков, но и показало остальным, как ломать игру "Челси". Если в первых 12 матчах "Челси" шел без поражений, то за следующие 6 игр потерпел сразу 3 фиаско. Команда чуть пришла в себя перед "Рождественским безумием", но за последние 5 матчей проиграла еще трижды.

С учетом практически не ошибающихся в этом сезоне "МанСити" и "Ливерпуля" о чемпионстве можно было забыть еще после первой полосы неудач. Вторая же поставила вопрос о том, сможет ли клуб Абрамовича попасть в Лигу чемпионов в этом сезоне, а заодно о том, не уволит ли российский олигарх очередного тренера. Пока Сарри держится, но в этом, вполне вероятно, нет его заслуги — просто у владельца клуба нет готового варианта замены. А тут еще и УЕФА наложила трансферный бан за махинации при подписании молодых игроков: тут о смысле прихода в клуб задумается не то что Зидан, а и тренеры попроще. Но атмосфера в раздевалке "Челси" сейчас та еще, и скандал с отказом Кепы покинуть поле перед серией пенальти в финале Кубка лиги с "Манчестер Сити" — подтверждение этому.

Сарри понимает, что спасти его от увольнения может лишь попадание в Лигу чемпионов. И выигрыш Лиги Европы, который гарантирует это, вполне может стать приоритетом на остаток сезона. Легче обыграть еще четверых соперников в ЛЕ, чем выдержать нервную концовку в АПЛ.

Ключевые игроки каждой линии. Здесь стоит сделать оговорку, что речь идет об оптимальном составе "Челси". Сарри, конечно, использовал часть игр Лиги Европы, чтобы дать игровую практику резервистам, но, скорее всего, "Динамо" не стоит на это рассчитывать. Слишком уж высоки ставки для итальянского тренера, потому, как минимум, в первой игре стоит ждать от него состава, приближенного к основному. Если удастся сделать задел перед матчем в Киеве, тогда украинские болельщики и увидят Лофтус-Чика, Дзаппакосту и Итана Ампаду.

Единственная позиция, где велика вероятность выхода резервиста — место вратаря. Кепа был оштрафован после демарша, и у Сарри есть все основания довериться Кабальеро, который отстоял насухо в принципиальной игре с "Тоттенхэмом".

В обороне Сарри чаще всего использует четверку защитников, отказавшись от наработок Конте по схемам с тремя беками. Квартет Аспиликуэта — Рюдигер — Давид Луис — Алонсо является оптимальным выбором. При всех проблемах последних месяцев у "Челси" третья защита АПЛ по пропущенным голам. Да, летом, скорее всего, клуб покинут Луис и, возможно, Алонсо, но это уже другая история, к "Динамо" имеющая мало отношения.

В центре полузащиты Сарри делает ставку на дуэт Канте — Жоржиньо, к которым по ситуации присоединяется еще кто-то один из трио Ковачич — Баркли — Лофтус-Чик. Зимой команду покинул опытнейший Фабрегас, который не получал достаточно игровой практики, но даже без него людей здесь хватает. Как уже говорилось, Жоржиньо — альфа и омега игры "Челси", через него проходит большинство атак команды, ради своего любимчика Сарри выдвинул вперед, на позицию "восьмерки", считавшегося едва ли не эталонным опорником Канте. Потому для тренеров киевлян задачей номер один будет разобраться с методами противодействия экс-бразильцу, выступающему сейчас за сборную Италии.

Наконец, в атаке стоит ждать трио Виллиан — Игуаин — Азар. Аргентинец, взятый в аренду вместо разочаровавшегося Сарри Мораты, в 1/16 финала смотрел за игрой со скамейки, но "Динамо" все же более серьезный соперник, чем "Мальме". Эксперимент с выступлениями Азара на позиции центрфорварда можно считать законченным, потому ждем его на любимом левом фланге, а справа появится Виллиан, которому тренер отдает предпочтение перед Педро и в Лиге Европы, и в чемпионате. По ситуации тот же Педро, как и молодой суперталант Хадсон-Одои, может усилить игру, но основным атакующим трио команды кажется названное выше.

5 блиц-фактов о "Челси"

В эпоху Романа Абрамовича номинальным главной клуба являлся великий британский актер и режиссер Ричард Аттенборо, семья которого многие годы поддерживала "Челси". Обладатель "Оскара" за фильм "Ганди" умер в 2014, но остается пожизненным президентом клуба. В 1982 году Кен Бейтс смог купить клуб, погрязший в долгах, всего за 1 фунт, а спустя 21 год продал его Роману Абрамовичу за 60 миллионов. Помощник главного тренера "Челси" — легендарный Джанфранко Дзола, стал в Лондоне успешным мороженщиком. Четыре года назад Андрей Шевченко был на открытии его первого бутика итальянского мороженого, а сейчас у Джанфранко уже сеть гелатерий Unico: четыре в Лондоне, одна в Милане. Один из вкусов, с кедровыми орешками, именуется футбольным прозвищем Дзолы — Magic Box. В 1999 году "Челси" стал первым клубом АПЛ, в стартовом составе которого не было ни одного британца, к тому же еще и тренером клуба был итальянец Джанлука Виалли. Прозвище "Аристократы", которым часто называют "Челси" у нас, в Англии никому не известно. Ошибка, видимо, возникла из-за перевода названия цвета "royal blue", являющегося официальным для клуба. На родине же клуб называют "синими" или "пенсионерами" — был некогда на эмблеме клуба бравый ветеран-вояка в память о Королевском госпитале Челси, находившемся неподалеку от тогдашнего стадиона клуба.

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АВТОР: Дмитрий Литвинов Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.