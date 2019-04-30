"Все девушки Манчестера – твои": Зинченко взорвал сеть зажигательным танцем
Фанаты "Манчестер Сити" шутят: "Что еще нужно, чтобы продлить с украинцем контракт?"
"Манчестер Сити" в Международный день танца выложил мастер-класс от украинского легионера "горожан" Александра Зинченко. 22-летний полузащитник, который в "МанСити" превратился в сильного левого защитника, показал всем, кто в Манчестере – король танцпола! Зина зажег так зажег!
Болельщики "Манчестер Сити" в клубном Twitter не сдерживали своих восторженных отзывов по поводу зажигательного танца в исполнении Александра Зинченко.
- Что ему еще нужно сделать, чтобы с ним продлили контракт?
- Обожаю Зинченко. Он от всего умеет получать удовольствие
- С таким умением танцевать все девушки Манчестера – твои!
Правда, нашлось место и скептическим комментариям. Например, такому: "Танцует Зинченко лучше, чем защищается".
Как сообщалось ранее, украинский легионер "МанСити" поспорит за звание лучшего защитника Кубка Англии. За победу в этой номинации с Александром Зинченко поспорят восемь футболистов, среди которых Эшли Янг ("Манчестер Юнайтед") и Мигель Бритос ("Уотфорд").
Также сообщалось, что партнер Зинченко стал лучшим футболистом года в Англии. Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг был признан номером один по версии журналистов.
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