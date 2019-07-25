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Все для удобства фанатов: матч за Суперкубок Италии снова пройдет в Саудовской Аравии

25 июля, 21:07

Трофей разыграют между собой "Ювентус" и "Лацио"

"Ювентус" является действующим обладателем титула
"Ювентус" является действующим обладателем титула. Фото: Getty Images

Матч за Суперкубок Италии, в котором встретятся "Ювентус" и "Лацио", пройдет в Саудовской Аравии. Руководство федерации футбола Италии приняло решение не менять место проведения встречи, сообщает Football Italia.

В прошлом сезоне Суперкубок также был разыгран в Саудовской Аравии. Однако из-за непростых политических отношений существовала вероятность, что в этом году матч пройдет в другой стране. Встреча между "Ювентусом" и "Лацио" должна состояться 13 августа.

Матч за Суперкубок Италии в разное время проходил в США, Ливии и Китае. Кстати, в 2002 году в Триполи поединок собрал наибольшее количество зрителей в истории турнира – 88 тысяч болельщиков пришли посмотреть, как "Ювентус" обыграл "Парму" – 2:1.

Ранее мы писали, что 41-летний вратарь Джанлуиджи Буффон прошел обряд посвящения в игроки "Ювентуса". После годичного вояжа в Париж Джанлуиджи вернулся в туринский клуб и спел, стоя на стуле.

Также сообщалось, что "Ювентус" вступает в борьбу за Неймара после одобрения со стороны Криштиану Роналду. Португалец сдружился с бразильцем благодаря участию в совместных рекламных акциях.

Как Криштиану Роналду проводил отпуск:


Отпуск Криштиану Роналду. Instagram игрока

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Тег футбол, суперкубок, Ювентус Турин, Лацио

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Источники:

СЭ , Сегодня|Спорт

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