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Все футболисты "Валенсии" излечились от коронавируса

1 апреля, 19:31

Алексей Андрейцев

Все игроки "Валенсии" сдали отрицательный тест на коронавирус, болезнь осталась только у нескольких сотрудников команды

Шансы чемпионата Испании по футболу первым из "большой пятерки" выйти из карантина равны всего десяти процентам. Вчера в стране зафиксировали 748 смертей от коронавируса и почти восемь тысяч новых случаев заражения. Как и почти во всей Европе (исключение – Беларусь), футбол – на паузе. В это время все футболисты "Валенсии" сдали отрицательные тесты на коронавирус.

Две недели назад стало известно, что в общей сложности у 25 представителей "Валенсии" был диагностирован коронавирус: у 10 футболистов первой команды и 15 работников клуба. Однако теперь игроки сдали повторный тест, который не показал наличия инфекции в команде. Что касается персонала, то у некоторых членов "Валенсии" тесты оказались положительными.

Каждый день в 20:00 в главной больнице Валенсии отдают дань уважения врачам

Каждый день в 20:00 в главной больнице Валенсии отдают дань уважения врачам / Фото: Getty Images

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На данный момент команда находится на карантине. "Валенсия" после 27 туров занимает седьмое место в таблице, набрав 42 очка.

Читайте также: Коронавирус и тишина – финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы готовят к "пустому" формату

Ранее обращение к украинцам в связи с коронавирусом записал известный боксер Владимир Кличко:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Валенсия чемпионат Испании коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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