Все футболисты "Валенсии" излечились от коронавируса

Шансы чемпионата Испании по футболу первым из "большой пятерки" выйти из карантина равны всего десяти процентам. Вчера в стране зафиксировали 748 смертей от коронавируса и почти восемь тысяч новых случаев заражения. Как и почти во всей Европе (исключение – Беларусь), футбол – на паузе. В это время все футболисты "Валенсии" сдали отрицательные тесты на коронавирус.
Две недели назад стало известно, что в общей сложности у 25 представителей "Валенсии" был диагностирован коронавирус: у 10 футболистов первой команды и 15 работников клуба. Однако теперь игроки сдали повторный тест, который не показал наличия инфекции в команде. Что касается персонала, то у некоторых членов "Валенсии" тесты оказались положительными.
На данный момент команда находится на карантине. "Валенсия" после 27 туров занимает седьмое место в таблице, набрав 42 очка.
Читайте также: Коронавирус и тишина – финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы готовят к "пустому" формату
Ранее обращение к украинцам в связи с коронавирусом записал известный боксер Владимир Кличко:
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк