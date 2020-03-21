Все игроки женской сборной Украины по футболу находятся на карантине после турнира в Испании

Девушки под руководством Натальи Зинченко участвовали в Pinatar Cup с 4 по 10 марта

Главный тренер женской сборной Украины по футболу Наталья Зинченко сообщила, что все члены нашей команды находятся на карантине после возвращения с международного турнира в Испании. Pinatar Cup с участием Шотландии, Исландии, Северной Ирландии и Украины прошел с 4 по 10 марта в Сан-Педро-дель-Пинатар – неподалеку Мурсии. Ранее мы писали, что лучшая футболистка Украины поигралась с туалетной бумагой в любимой позе Роналду.

"Согласно существующим требованиям государственных органов все мои подопечные находятся на карантине. Я и мои помощники в курсе их дел – все здоровы. Конечно, очень хочется, чтобы борьба с вирусом принесла положительные результаты, и была возможность как доиграть чемпионат Украины, так и продолжить выступления на международной арене", – сказала Зинченко.

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Отметим, что на Pinatar Cup в Испании женская сборная заняла третье место из четырех, выиграв лишь один из трех поединков. Со счетом 4:0 "сине-желтые" разгромили Северную Ирландию. Два мяча на турнире на счету Дарьи Апанащенко.

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