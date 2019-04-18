"Все из-за Месси": названа главная причина вылета "МанСити" из Лиги чемпионов

Знаменитый голландец Гуллит рассказал, почему Гвардиола терпит неудачу за неудачей в еврокубках

Месси и Гвардиола. Фото: Getty Images

Легендарный голландский футболист Рууд Гуллит назвал свою версию неудач, преследующих главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу. Напомним, в сумасшедшем матче с "Тоттенхэмом" в среду вечером "МанСити" одержал победу со счетом 4:3, но ее не хватило для выхода в полуфинал Лиги чемпионов.

"Это все потому, что у Гвардиолы теперь нет Месси, – заявил Рууд Гуллит. – Гвардиоле без Месси гораздо сложнее. Именно поэтому он не смог выиграть Лигу чемпионов в "Баварии". Он подходил очень близко к титулу, но терпел неудачу. Хосеп хочет выиграть Лигу чемпионов за пределами "Барселоны". Очень жаль, что теперь ему придется ждать следующего сезона для этого. Вспомните, "Барселона" ему досталась от Франка Райкарда. Месси тогда уже дебютировал во взрослом футболе и со временем становился все более важным игроком команды. Именно Месси много раз решал исход в ключевых матчах в период Гвардиолы в "Барселоне". И "Сити" потратил сотни миллионов на новых игроков, но успеха так и не добились. Видимо, купить команду-победителя невозможно".

Как сообщалось ранее, в Twitter "МанСити" после отмены решающего гола в матче ЛЧ появилась загадочная запись. Она состояла из 39 букв: "wfiuhefijvbeojefvnojegfnvepgfjevgpinbgw".

Также сообщалось, что "Аякс", с которым выбивший "МанСити" "Тоттенхэм" сыграет 1/2 ЛЧ, стал первым за 14 лет полуфиналистом Лиги чемпионов не из топ-5 еврочемпионатов. В другой полуфинальной паре "Ливерпуль" сразится с "Барселоной".

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