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Все клубы чемпионата Италии согласились на снижение зарплаты из-за коронавируса

6 апреля, 19:10

Александр Трикиша

У лиги есть два варианта сокращения зарплат в зависимости от судьбы чемпионата

Все клубы чемпионата Италии согласились пойти на понижение зарплаты из-за пандемии коронавируса. Как сообщает пресс-служба Серии А, в договоре между лигой и клубами есть два варианта сокращения: На треть будут снижены зарплаты, если сезон завершится досрочно. на 15% собираются понизить жалование в том случае, если клубы все же доиграют сезон.

Отмечается, что в совещании представителей Серии А принимали участие 19 команд, так как "Ювентус" уже принял решение о сокращении окладов своим футболистам. Как мы писали ранее, договоренность позволит "Ювентусу" сэкономить около 90 млн евро в текущем финансовом году.

Ранее мы писали, что от коронавируса вылечились сразу три игрока знаменитого клуба. Херман Песселья, Душан Влахович и Патрик Кутроне из "Фиорентины" проходили курс реабилитации в домашних условиях.

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Ранее мы писали, что игрок "Фиорентины" пожертвовал часть зарплаты на борьбу с коронавирусом. Франк Рибери перевел 50 тысяч евро в фонд помощи больницам Флоренции.

Также мы писали, что футболист "Интера" Антонио Кандрева во время тренировки с женой разбил дома люстру. Забавным видео парочка поделилась в Instagram.

Смотрите, как испанские футболисты обошли карантин:

Игроки "Осасуны" играют в теннисбол через кусты Видео: Twitter

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зарплаты чемпионат Италии коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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