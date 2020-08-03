Все матчи еврокубков начнутся с минуты молчания, а игроки выйдут в футболках с надписью "Спасибо"

Игра "Шахтер" - "Вольфсбург" на "Олимпийском" начнется с минуты молчания в память о жертвах пандемии коронавируса

На этой неделе возобновятся еврокубки. Все матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, Лиги Европы, Юношеской лиги УЕФА, а также 1/4 финала женской Лиги чемпионов начнутся с минуты молчания в память о жертвах пандемии коронавируса. В том числе с минуты молчания начнется ответный матч 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Вольфсбург" на "Олимпийском" 5 августа.

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На футболках всех игроков, которые выйдут на поле, будет написано "Спасибо" на выбранном клубом языке. Как сообщается на официальном сайте УЕФА, таким способом европейский футбол хочет поблагодарить тех, кто трудится на передовой битвы с пандемией COVID-19.

Кроме слов признательности на футболках, во время телетрансляций матчей еврокубков будет выделено рекламное время для роликов с участием футболистов. Игроки, выступающие в мужской и женской Лиге чемпионов, а также в Лиге Европы, выразят личную благодарность.

"Мы не должны забывать тех, чья самоотдача дала нам возможность вновь играть в футбол", – заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

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Смотрите, как в прошлом финале Лиги чемпионов играли "Ливерпуль" и "Тоттенхэм":

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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