Все матчи Кубка Англии начались с задержкой, чтобы люди задумались о психическом здоровье

Инициатива принца Уильяма охватила всю Англию, ее поддержали и в футболе

Футболисты призвали думать головой / Фото: Reuters

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В субботу все матчи Кубка Англии по футболу начались с минутной задержкой. Причиной этого оказалась акция Take a Minute for Mental Health, инициированная принцем Уильямом. Футбольная ассоциация его поддержала и призвала фанатов найти хотя бы минуту и подумать о психическом здоровье. Для мужчин в Великобритании проблема психического здоровья стоит гораздо острее, чем для женщин. К слову, сегодня Зинченко поменял позицию и забил мяч за "Манчестер Сити" в Кубке Англии.

Во время паузы в телеэфире транслируют специальный ролик. Текст читает сам принц:

"В жизни, как и в футболе, мы переживаем взлеты и падения. Каждый из нас может чувствовать тревогу или стресс. Мужчинам сложно найти способ говорить о своих чувствах. Их проявление эмоциональности часто воспринимается как слабость. Все вокруг говорят, что мужчины должны быть сильными, крутыми и всегда должны поступать правильно. Это огромное давление. Мы хотим показать мужчинам, что есть не только физическое, но и психическое здоровье".

На сайте ассоциации можно пройти короткий тест – он займет меньше минуты, но поможет разобраться в своем состоянии. После прохождения дают короткое руководство, что делать: от простого расслабления мышц до полноценной физической нагрузки.

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