Все матчи тура в Англии: "Арсенал" против "Ливерпуля" и "МЮ" с экс-чемпионом

19 тур чемпионата Испании откроется суперпоединком между лондонским "Арсеналом" и "Ливерпулем". Оба коллектива считаются грандами не только по меркам английского футбола, хотя уже давненько не могут похвастаться громкими победами.

Но в пятницу команды решили порадовать болельщиков игрой без обороны – сразу шесть голов было забито в матче – по три влетело в ворота каждой команды.

Лидер турнирной таблицы "Манчестер Сити" перед Рождеством сыграл с середняком Премьер-лиги "Борнмутом" и легко победил – 4:0.

В этот же день "Манчестер Юнайтед" сразится с экс-чемпионом страны "Лестером". На данный момент "лисы" располагаются в середине турнирной таблицы и давно уже не напоминают золотой коллектив Клаудио Раньери.

К слову, на неделе "МЮ" вылетел из Кубка лиги, проиграв команде из второй лиги. В этом матче первый мяч за 255 дней забил Златан Ибрагимович.

Пятница, 22 декабря

21:45 "Арсенал" – "Ливерпуль" – 3:3

Суббота, 23 декабря

14:30 "Эвертон" – "Челси" – 0:0

17:00 "Манчестер Сити" – "Борнмут" - 4:0



17:00 "Саутгемптон" – "Хаддерсфилд" – 1:1

17:00 "Сток Сити" – "Вест Бромвич" – 3:1

17:00 "Суонси" – "Кристал Пэлас" – 1:1

17:00 "Вест Хэм" – "Ньюкасл" – 2:3

19:30 "Бернли" – "Тоттенхэм" – 0:3

21:45 "Лестер" – "Манчестер Юнайтед" – Футбол-1

Все матчи чемпионата Англии в прямомо эфире можно смотреть с помощью сервиса Oll.tv.

Турнирная таблица чемпионата Англии:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 МАНЧЕСТЕР СИТИ 19 18 1 0 60-12 55 2 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 18 13 2 3 39-12 41 3 ЧЕЛСИ 19 12 3 4 32-14 39 4 ЛИВЕРПУЛЬ 19 9 8 2 41-23 35 5 ТОТТЕНХЭМ 19 10 4 5 34-18 34 6 АРСЕНАЛ 19 10 4 5 34-23 34 7 БЕРНЛИ 19 9 5 5 16-15 32 8 ЛЕСТЕР 18 7 5 6 27-26 26 9 ЭВЕРТОН 19 7 5 7 24-30 26 10 УОТФОРД 19 6 4 9 27-34 22 11 ХАДДЕРСФИЛД 19 6 4 9 17-31 22 12 БРАЙТОН 19 5 6 8 15-23 21 13 САУТГЕМПТОН 19 4 7 8 18-25 19 14 СТОК СИТИ 19 5 4 10 22-40 19 15 НЬЮКАСЛ 19 5 3 11 19-29 18 16 КРИСТАЛ ПЭЛАС 19 4 6 9 16-29 18 17 ВЕСТ ХЭМ 19 4 5 10 19-35 17 18 БОРНМУТ 19 4 4 11 15-28 16 19 ВЕСТ БРОМВИЧ 19 2 8 9 14-27 14 20 СУОНСИ 19 3 4 12 11-26 13





Все матчи тура чемпионата Италии: "Ювентус" проэкзаменует соперника "Шахтера"

Все матчи чемпионата Испании: мегадерби "Реал" против "Барселоны"