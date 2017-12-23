Все матчи тура в Англии: "Арсенал" против "Ливерпуля" и "МЮ" с экс-чемпионом
Расписание и результаты 19 тура чемпионата Англии, турнирная талица
19 тур чемпионата Испании откроется суперпоединком между лондонским "Арсеналом" и "Ливерпулем". Оба коллектива считаются грандами не только по меркам английского футбола, хотя уже давненько не могут похвастаться громкими победами.
Но в пятницу команды решили порадовать болельщиков игрой без обороны – сразу шесть голов было забито в матче – по три влетело в ворота каждой команды.
Лидер турнирной таблицы "Манчестер Сити" перед Рождеством сыграл с середняком Премьер-лиги "Борнмутом" и легко победил – 4:0.
В этот же день "Манчестер Юнайтед" сразится с экс-чемпионом страны "Лестером". На данный момент "лисы" располагаются в середине турнирной таблицы и давно уже не напоминают золотой коллектив Клаудио Раньери.
К слову, на неделе "МЮ" вылетел из Кубка лиги, проиграв команде из второй лиги. В этом матче первый мяч за 255 дней забил Златан Ибрагимович.
Пятница, 22 декабря
21:45 "Арсенал" – "Ливерпуль" – 3:3
Суббота, 23 декабря
14:30 "Эвертон" – "Челси" – 0:0
17:00 "Манчестер Сити" – "Борнмут" - 4:0
17:00 "Саутгемптон" – "Хаддерсфилд" – 1:1
17:00 "Сток Сити" – "Вест Бромвич" – 3:1
17:00 "Суонси" – "Кристал Пэлас" – 1:1
17:00 "Вест Хэм" – "Ньюкасл" – 2:3
19:30 "Бернли" – "Тоттенхэм" – 0:3
21:45 "Лестер" – "Манчестер Юнайтед" – Футбол-1
Все матчи чемпионата Англии в прямомо эфире можно смотреть с помощью сервиса Oll.tv.
Турнирная таблица чемпионата Англии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|19
|18
|1
|0
|60-12
|55
|2
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|18
|13
|2
|3
|39-12
|41
|3
|ЧЕЛСИ
|19
|12
|3
|4
|32-14
|39
|4
|ЛИВЕРПУЛЬ
|19
|9
|8
|2
|41-23
|35
|5
|ТОТТЕНХЭМ
|19
|10
|4
|5
|34-18
|34
|6
|АРСЕНАЛ
|19
|10
|4
|5
|34-23
|34
|7
|БЕРНЛИ
|19
|9
|5
|5
|16-15
|32
|8
|ЛЕСТЕР
|18
|7
|5
|6
|27-26
|26
|9
|ЭВЕРТОН
|19
|7
|5
|7
|24-30
|26
|10
|УОТФОРД
|19
|6
|4
|9
|27-34
|22
|11
|ХАДДЕРСФИЛД
|19
|6
|4
|9
|17-31
|22
|12
|БРАЙТОН
|19
|5
|6
|8
|15-23
|21
|13
|САУТГЕМПТОН
|19
|4
|7
|8
|18-25
|19
|14
|СТОК СИТИ
|19
|5
|4
|10
|22-40
|19
|15
|НЬЮКАСЛ
|19
|5
|3
|11
|19-29
|18
|16
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|19
|4
|6
|9
|16-29
|18
|17
|ВЕСТ ХЭМ
|19
|4
|5
|10
|19-35
|17
|18
|БОРНМУТ
|19
|4
|4
|11
|15-28
|16
|19
|ВЕСТ БРОМВИЧ
|19
|2
|8
|9
|14-27
|14
|20
|СУОНСИ
|19
|3
|4
|12
|11-26
|13
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