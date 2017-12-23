Все матчи тура в Англии: "Арсенал" против "Ливерпуля" и "МЮ" с экс-чемпионом

Вчера, 23:45

Расписание и результаты 19 тура чемпионата Англии, турнирная талица

Фото AFP
Фото AFP

19 тур чемпионата Испании откроется суперпоединком между лондонским "Арсеналом" и "Ливерпулем". Оба коллектива считаются грандами не только по меркам английского футбола, хотя уже давненько не могут похвастаться громкими победами.

Но в пятницу команды решили порадовать болельщиков игрой без обороны – сразу шесть голов было забито в матче – по три влетело в ворота каждой команды.

Лидер турнирной таблицы "Манчестер Сити" перед Рождеством сыграл с середняком Премьер-лиги "Борнмутом" и легко победил – 4:0.

В этот же день "Манчестер Юнайтед" сразится с экс-чемпионом страны "Лестером". На данный момент "лисы" располагаются в середине турнирной таблицы и давно уже не напоминают золотой коллектив Клаудио Раньери.

К слову, на неделе "МЮ" вылетел из Кубка лиги, проиграв команде из второй лиги. В этом матче первый мяч за 255 дней забил Златан Ибрагимович.

Пятница, 22 декабря

21:45 "Арсенал" – "Ливерпуль" – 3:3

Суббота, 23 декабря

14:30 "Эвертон" – "Челси" – 0:0

17:00 "Манчестер Сити" – "Борнмут" - 4:0

17:00 "Саутгемптон" – "Хаддерсфилд" – 1:1

17:00 "Сток Сити" – "Вест Бромвич" – 3:1

17:00 "Суонси" – "Кристал Пэлас" – 1:1

17:00 "Вест Хэм" – "Ньюкасл" – 2:3

19:30 "Бернли" – "Тоттенхэм" – 0:3

21:45 "Лестер" – "Манчестер Юнайтед" – Футбол-1

Все матчи чемпионата Англии в прямомо эфире можно смотреть с помощью сервиса Oll.tv.

Турнирная таблица чемпионата Англии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  МАНЧЕСТЕР СИТИ 19 18 1 0 60-12 55
2  МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 18 13 2 3 39-12 41
3  ЧЕЛСИ 19 12 3 4 32-14 39
4  ЛИВЕРПУЛЬ 19 9 8 2 41-23 35
5  ТОТТЕНХЭМ 19 10 4 5 34-18 34
6  АРСЕНАЛ 19 10 4 5 34-23 34
7  БЕРНЛИ 19 9 5 5 16-15 32
8  ЛЕСТЕР 18 7 5 6 27-26 26
9  ЭВЕРТОН 19 7 5 7 24-30 26
10  УОТФОРД 19 6 4 9 27-34 22
11  ХАДДЕРСФИЛД 19 6 4 9 17-31 22
12  БРАЙТОН 19 5 6 8 15-23 21
13  САУТГЕМПТОН 19 4 7 8 18-25 19
14  СТОК СИТИ 19 5 4 10 22-40 19
15  НЬЮКАСЛ 19 5 3 11 19-29 18
16  КРИСТАЛ ПЭЛАС 19 4 6 9 16-29 18
17  ВЕСТ ХЭМ 19 4 5 10 19-35 17
18  БОРНМУТ 19 4 4 11 15-28 16
19  ВЕСТ БРОМВИЧ 19 2 8 9 14-27 14
20  СУОНСИ 19 3 4 12 11-26 13


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