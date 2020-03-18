Все на одном стадионе с перерывом в два дня: неожиданный формат концовки сезона в Англии

При этом все оставшиеся поединки покажут в прямом эфире

Английская Премьер-лига рассматривает возможность доиграть оставшиеся матчи чемпионата страны без зрителей и на нейтральном поле. Об этом сообщает британское издание The Sun. Ранее мы писали, что клубы английской Премьер-лиги не намерены признавать сезон не состоявшимся.

АПЛ может провести оставшиеся 92 игры при закрытых трибунах на нейтральном поле. Возможно, матчи будут играться в Мидлендсе – на западе Англии. При этом все поединки покажут в прямом эфире. Не исключено, что за один день на стадионе может пройти несколько встреч, а команды будут выходить на поле через три дня. Это связано с рисками, что Премьер-лига не сможет завершить сезон, так как ей предстоит провести больше игр, чем в Италии и Испании.

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