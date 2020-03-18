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Все на одном стадионе с перерывом в два дня: неожиданный формат концовки сезона в Англии

18 марта, 10:20

Елена Павлова, Максим Мельник

При этом все оставшиеся поединки покажут в прямом эфире

Английская Премьер-лига рассматривает возможность доиграть оставшиеся матчи чемпионата страны без зрителей и на нейтральном поле. Об этом сообщает британское издание The Sun. Ранее мы писали, что клубы английской Премьер-лиги не намерены признавать сезон не состоявшимся.

АПЛ может провести оставшиеся 92 игры при закрытых трибунах на нейтральном поле. Возможно, матчи будут играться в Мидлендсе – на западе Англии. При этом все поединки покажут в прямом эфире. Не исключено, что за один день на стадионе может пройти несколько встреч, а команды будут выходить на поле через три дня. Это связано с рисками, что Премьер-лига не сможет завершить сезон, так как ей предстоит провести больше игр, чем в Италии и Испании.

Читайте также: Планы УЕФА для спасения сезона: возобновить чемпионаты одновременно и завершить до 30 июня

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Такой необычный формат поможет минимизировать количество медиков и полицейских на стадионах и не позволит прийти фанатам на стадионы, как это было в матче Лиги чемпионов "ПСЖ" — "Боруссия" (2:0).

Ранее самый дорогой украинский футболист рассказал, как спасается от коронавируса. "Кушаем чеснок и тщательно моем руки. Влада Седан напичкала мне все карманы этими антисептиками", – рассказал Александр Зинченко, которого аналитики Transfermarkt оценивают в 30 миллионов евро.

А вот Евро-2020 проведут уже в следующем году

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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игры перенос чемпионат Англии коронавирус

Источник: The Sun

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