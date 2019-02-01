Все о 22 туре чемпионата Испании: результаты и таблица

"Барселона" принимает "Валенсию", "Реал" играет с "Алавесом"

Фото: AFP

Все о 22 туре чемпионата Испании: результаты и таблица //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/4a5/b2e/5c54a5b2ecb06.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/4a5/b2e/5c54a5b2ecb06.jpg 2019-02-01T23:51:00+02:00 Футбол "Барселона" принимает "Валенсию", "Реал" играет с "Алавесом"

Матчи 22-го тура чемпионата Испании по футболу растянулись на четыре дня. Лидер Ла Лиги "Барселона" свой матч проведет в субботу против "Валенсии", которая борется за зону еврокубков. А вот "Реал" встретится с "Алавесом", который готов замахнуться на Лигу чемпионов.

Кстати, накануне тура стало известно, что "Реал" и "Барселона" сыграют друг против друга в полуфинале Кубка Испании. Другую пару составили "Бетис" и "Валенсия". Первые матчи состоятся 6 февраля, ответные – 27 февраля.

Пятница, 1 февраля

22:00 "Уэска" – "Вальядолид"

Суббота, 2 февраля

14:00 "Леванте" – "Хетафе"

17:15 "Реал Сосьедад" – "Атлетик"

19:30 "Барселона" – "Валенсия"

21:45 "Сельта" – "Севилья"

Воскресенье, 3 февраля

13:00 "Вильярреал" – "Эспаньол"

17:15 "Бетис" – "Атлетико"

19:30 "Эйбар" – "Жирона"

21:45 "Реал" – "Алавес"

Понедельник, 4 февраля

22:00 "Райо Вальекано" – "Леганес"

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 БАРСЕЛОНА 21 15 4 2 58-21 49 2 АТЛЕТИКО 21 12 8 1 32-13 44 3 РЕАЛ МАДРИД 21 12 3 6 34-26 39 4 СЕВИЛЬЯ 21 10 6 5 36-22 36 5 АЛАВЕС 21 9 5 7 22-24 32 6 ХЕТАФЕ 21 8 7 6 25-18 31 7 ВАЛЕНСИЯ 21 6 11 4 22-18 29 8 БЕТИС 21 8 5 8 25-26 29 9 РЕАЛ СОСЬЕДАД 21 7 6 8 25-24 27 10 ЭЙБАР 21 6 8 7 26-30 26 11 АТЛЕТИК 21 5 11 5 22-26 26 12 ЛЕВАНТЕ 21 7 5 9 32-40 26 13 ВАЛЬЯДОЛИД 22 6 7 9 19-28 25 14 ЖИРОНА 21 5 9 7 23-28 24 15 ЭСПАНЬОЛ 21 7 3 11 23-34 24 16 ЛЕГАНЕС 21 5 8 8 20-26 23 17 РАЙО ВАЛЬЕКАНО 21 6 5 10 25-36 23 18 СЕЛЬТА 21 5 6 10 33-36 21 19 ВИЛЬЯРРЕАЛ 21 3 9 9 21-29 18 20 УЭСКА 22 3 6 13 21-39 15

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Все о 22 туре чемпионата Испании: результаты и таблица". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...