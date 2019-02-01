Все о 22 туре чемпионата Испании: результаты и таблица
"Барселона" принимает "Валенсию", "Реал" играет с "Алавесом"
Матчи 22-го тура чемпионата Испании по футболу растянулись на четыре дня. Лидер Ла Лиги "Барселона" свой матч проведет в субботу против "Валенсии", которая борется за зону еврокубков. А вот "Реал" встретится с "Алавесом", который готов замахнуться на Лигу чемпионов.
Кстати, накануне тура стало известно, что "Реал" и "Барселона" сыграют друг против друга в полуфинале Кубка Испании. Другую пару составили "Бетис" и "Валенсия". Первые матчи состоятся 6 февраля, ответные – 27 февраля.
Пятница, 1 февраля
22:00 "Уэска" – "Вальядолид"
Суббота, 2 февраля
14:00 "Леванте" – "Хетафе"
17:15 "Реал Сосьедад" – "Атлетик"
19:30 "Барселона" – "Валенсия"
21:45 "Сельта" – "Севилья"
Воскресенье, 3 февраля
13:00 "Вильярреал" – "Эспаньол"
17:15 "Бетис" – "Атлетико"
19:30 "Эйбар" – "Жирона"
21:45 "Реал" – "Алавес"
Понедельник, 4 февраля
22:00 "Райо Вальекано" – "Леганес"
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