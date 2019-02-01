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Все о 22 туре чемпионата Испании: результаты и таблица

Сегодня, 23:51

"Барселона" принимает "Валенсию", "Реал" играет с "Алавесом"

Фото: AFP
Все о 22 туре чемпионата Испании: результаты и таблица //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/4a5/b2e/5c54a5b2ecb06.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/4a5/b2e/5c54a5b2ecb06.jpg Футбол "Барселона" принимает "Валенсию", "Реал" играет с "Алавесом"

Матчи 22-го тура чемпионата Испании по футболу растянулись на четыре дня. Лидер Ла Лиги "Барселона" свой матч проведет в субботу против "Валенсии", которая борется за зону еврокубков. А вот "Реал" встретится с "Алавесом", который готов замахнуться на Лигу чемпионов.

Кстати, накануне тура стало известно, что "Реал" и "Барселона" сыграют друг против друга в полуфинале Кубка Испании. Другую пару составили "Бетис" и "Валенсия". Первые матчи состоятся 6 февраля, ответные – 27 февраля.

Пятница, 1 февраля

22:00 "Уэска" – "Вальядолид"

Суббота, 2 февраля

14:00 "Леванте" – "Хетафе"

17:15 "Реал Сосьедад" – "Атлетик"

19:30 "Барселона" – "Валенсия"

21:45 "Сельта" – "Севилья"

Воскресенье, 3 февраля

13:00 "Вильярреал" – "Эспаньол"

17:15 "Бетис" – "Атлетико"

19:30 "Эйбар" – "Жирона"

21:45 "Реал" – "Алавес"

Понедельник, 4 февраля

22:00 "Райо Вальекано" – "Леганес"

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М КлубИВНПМячиОчки
1 БАРСЕЛОНА21154258-2149
2 АТЛЕТИКО21128132-1344
3 РЕАЛ МАДРИД21123634-2639
4 СЕВИЛЬЯ21106536-2236
5 АЛАВЕС2195722-2432
6 ХЕТАФЕ2187625-1831
7 ВАЛЕНСИЯ21611422-1829
8 БЕТИС2185825-2629
9 РЕАЛ СОСЬЕДАД2176825-2427
10 ЭЙБАР2168726-3026
11 АТЛЕТИК21511522-2626
12 ЛЕВАНТЕ2175932-4026
13 ВАЛЬЯДОЛИД2267919-2825
14 ЖИРОНА2159723-2824
15 ЭСПАНЬОЛ21731123-3424
16 ЛЕГАНЕС2158820-2623
17 РАЙО ВАЛЬЕКАНО21651025-3623
18 СЕЛЬТА21561033-3621
19 ВИЛЬЯРРЕАЛ2139921-2918
20 УЭСКА22361321-3915

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