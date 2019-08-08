"Мариуполь" – "АЗ Алкмаар": когда начало, где смотреть матч Лиги Европы

"Мариуполь" стартует в Лиге Европы матчем с "АЗ Алкмаар" / Фото: Instagram

Сегодня "Мариуполь" стартует в Лиге Европы. В третьем раунде квалификации соперником украинской команды будет голландский "АЗ Алкмаар". Первый матч пройдет на стадионе им. Бойко в Мариуполе и начнется в 20:00. Мы проведем текстовую онлайн трансляцию матча "Мариуполь" – "АЗ Алкмаар" с видео-повторами голов и комментариями ключевых эпизодов встречи. Матч обслужит датская бригада арбитров во главе с Микаэлем Тюкгором.

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Где смотреть матч "Мариуполь" – "АЗ Алкмаар". Поединок в прямом эфире покажет канал "Футбол 1", также смотреть матч онлайн можно на сайте oll.tv.

Прогноз букмекеров. Эксперты называют гостей фаворитами как на выход в следующий раунд турнира, так и на успех в первом матче. Так, коэффициент на победу "АЗ" составляет 1.58, тогда как ставку на победу украинского клуба можно сделать за коэффициент 5.90, а на ничью – 4.00. При этом котировки на проход в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы такие: "Алкмаар" 1.11, "Мариуполь" 6.60. Таким образом, аналитики оценивают вероятность выхода "Мариуполя" в следующий этап равной 14 процентам.

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Сравнение составов. Трансферная стоимость всех футболистов на контракте у "Мариуполя" оценивается экспертами в 9,65 миллиона евро. Самый дорогой – центральный полузащитник Дмитрий Мишнев (800 тысяч евро). А вот стоимость всех футболистов голландского клуба более, чем в пять раз больше! Transfermarkt оценивает "АЗ Алкмаар" в 55 миллионов евро, а самый дорогой у них – 20-летний правый вингер Кальвин Стенгс (7 миллионов). Средний возраст игроков "Мариуполя" 25.2 года, а гостей – 23,6. В составе "Мариуполя" один игрок национальной сборной (камерунский защитник Джойским Дава), в составе "АЗ" – шесть футболистов сборных.

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Что дальше? Победитель этого противостояния попадет в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы. Соперником там будет победитель пары "Антверпен" (Бельгия) – "Виктория" Пльзень (Чехия). В случае успеха в раунде плей-офф, команда попадает в групповой этап Лиги Европы.

Старт в чемпионате. "Мариуполь" начал сезон в украинской Премьер-лиге с поражения от дебютанта высшего дивизиона "Колоса (1:2):

а затем на своем поле обыграл бронзового призера "Александрию" (2:1).

В свою очередь, "АЗ Алкмаар" успел провести в чемпионате Голландии только один поединок, разгромив на своем поле "Фортуну" со счетом 4:0.

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